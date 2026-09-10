Компактные кроссоверы Volvo XC40, EX40 и EC40 пережили долгожданный рестайлинг

Volvo XC40 был представлен в сентябре 2017 года и стал первым носителем модульной платформы CMA (Compact Modular Architecture), которую впоследствии получили некоторые модели Geely, Lynk & Co и кросс-лифтбек Polestar 2. С момента дебюта Volvo XC40 пережил несколько технических обновлений, а вот полноценный рестайлинг случился только сейчас — до этого были лишь мелкие косметические изменения. Электрические версии кроссовера носят индекс EX40, а XC40 теперь оснащается только 2,0-литровым бензиновым двигателем с мягкогибридным довеском, тогда как раньше в гамме были также дизельные и plug-in гибридные версии.

Купеобразная версия кроссовера XC40 дебютировала в 2021 году с индексом C40, в 2024 году её переименовали в EC40. Силовые установки у Volvo EC40 только электрические.

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Рестайлинг принёс семейству Volvo XC40/EX40/EC40 новое, более строгое оформление передка. Изменены форма капота и форма панели между фарами: у бензиновых версий это решётка, у электрических — глухая панель. Фары — новые, их контур как бы описывает светодиодные «молоты Тора» дневных ходовых огней, которые стали толще и ярче. С бампера исчезли противотуманки и выемки под них, изменена форма вентиляционной прорези по центру.

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Корма у купеобразного Volvo EC40 прежняя, а вот кроссоверы XC40/EX40 получили новый задний бампер, рифмующийся с дизайном переднего бампера, новую багажную дверь и новую светодиодную начинку фонарей. Колёсные диски обновлены для всего семейства — доступны варианты диаметром 18, 19 и 20 дюймов.

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Главная обновка в интерьере — более крупный мультимедийный экран с диагональю 11,2 дюйма и с более современной операционной системой, взаимодействовать с которой можно посредством голосового помощника на базе искусственного интеллекта Google Gemini. Вдобавок обновлены отделочные материалы и атмосферная подсветка салона.

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Функционал электронных ассистентов водителя расширен, в том числе благодаря более совершенным органам искусственного зрения: обновлены фронтальная камера, радары и ультразвуковые датчики. На основе картинок с камер кругового обзора теперь формируется 3D-изображение для более точного маневрирования при парковке. В случае приближения к машине велосипедиста электроника предупредит о нём людей в салоне, чтобы они не открывали двери, пока велосипедист не проедет мимо.

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Силовые установки прежние. Бензиновый Volvo XC40 оснащается 2,0-литровой «турбочетвёркой» в паре с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями, привод — только передний. На версии B3 бензиновый двигатель выдаёт 163 л.с. и 265 Нм, на версии B4 — 197 л.с. и 300 Нм. Обе версии снабжены мягкогибридным довеском в виде 48-вольтового стартер-генератора (14 л.с., 40 Нм) и небольшой буферной батареи.

Электрический Volvo EX40 бывает одномоторным (задний привод) и двухмоторным (полный привод) и предлагается в версиях P4, P5 и P8. Диапазон мощности — от 204 до 442 л.с. Батарея — 400-вольтовая, ёмкостью 69, 70 либо 82 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — от 435 до 573 км по циклу WLTP. Топовый 442-сильный Volvo EX40 P8 Performance AWD разгоняется до 100 км/ч за 4,6 с, максимальная скорость всех версий ограничена на отметке 180 км/ч.

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Электрический Volvo EC40 тоже бывает одно- либо двухмоторным, но диапазон мощности у него поуже — от 238 до 442 л.с. Ёмкость батареи — 70 либо 82 кВт·ч. Запас хода на одной зарядке — от 486 до 583 км по циклу WLTP.

Заказы на рестайлинговые кроссоверы уже принимаются. В Германии обновлённый Volvo XC40 стоит от 43 990 евро, Volvo EX40 — от 47 490 евро, Volvo EC40 — от 51 890 евро.

