Дебют Aston Martin DB12: спорткар не получил V12, только более мощный V8

Преемнику DB11 с 680-сильным мотором V8 на разгон с места до «сотни» требуется 3,6 секунды, а его максимальная скорость равна 325 км/ч.

Британский производитель Aston Martin выпускает спорткар DB11 с 2016 года: эта модель пришла на смену варианту с индексом DB9. Ранее фотошпионы ловили на дорогах замаскированный прототип будущего спорткара, в начале прошлой недели были опубликованы тизеры, но и тогда в компании не назвали имя готовящейся к дебюту модели. Теперь новинка – Aston Martin DB12 – рассекречена полностью.

На фото: Aston Martin DB12

Разработку Aston Martin DB12 приурочили к празднованию 110-летия бренда. Новинка многое унаследовала от своего предшественника, в том числе во внешности, хотя отличий тоже немало. Так, у дебютировавшего спорткара другой передний бампер, а также заметно более крупная решётка радиатора с узором в виде хромированных тонких горизонтальных линий.



Ещё модель получила модернизированную светодиодную оптику чуть изменённой формы и с другим световым рисунком. Ещё у DB12 иначе оформлен скульптурный капот, под кромкой которого располагается пересмотренный фирменный знак Aston Martin. Боковые зеркала теперь имеют более тонкую форму. Корма осталась практически без изменений, разве что надпись с названием марки под логотипом стала крупнее.



В списке обновок DB12 числятся также новые 21-дюймовые колёсные диски, которые оказались на 8 кг легче по сравнению с 20-дюймовыми, установленными на DB11. К «каткам» прилагаются шины Michelin Pilot 5s с шумоподавляющими вставками из пенополиуретана: предполагается, что такая конструкция позволит снизить уровень шума от покрышек в салоне на 20%.



Главным изменением стал интерьер: Aston Martin DB12 снабдили новым рулевым колесом и современным виртуальным щитком приборов (диагональ – 10,25 дюйма). В центре передней панели находится тачскрин новой информационно-развлекательной системы, его диагональ составляет 10,25 дюйма. Мультимедиа разработки Mercedes-Benz имеет поддержку Android Auto и Apple CarPlay, подключение 4G, 3D-карты для навигации, голосового помощника, а также функцию обновления «по воздуху».



На фото: салон Aston Martin DB12

Ещё у спорткара в салоне (посадочная формула – 2+2) есть «плавающая» центральная консоль, новые дефлекторы вентиляции более тонкой формы и минималистичный селектор передач. В стандартное оснащение входит акустическая система с 11 динамиками, а за доплату доступен вариант премиум-класса Bowers & Wilkins с 15 динамиками. Также опционально предлагаются сиденья Sports Plus и Carbon Fiber Performance, декор из алюминия, дерева или углепластика.



Преемник DB11 не получил двигатель V12, который скоро уйдёт в прошлое. Так что новый спорткар Aston Martin оснащается только с 4,0-литровым битурбомотором AMG V8, его отдача составляет 680 л.с., а максимальный крутящий момент 800 Нм. Эти показатели на 145 л.с. и 125 Нм больше, по сравнению с предшественником. Кстати, они превышают даже характеристики DB11 с двигателем V12 (639 л.с. и 700 Нм). Мотор работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом» ZF.



На разгон с места до «сотни» у Aston Martin DB12 уходит 3,6 секунды: этот результат на 0,4 секунды меньше, чем у DB11 с V8 и на 0,1 секунду меньше, чем у предшественника с V12. Тем временем, максимальная скорость новинки равна 325 км/ч, что на 16 км/ч больше, чем у варианта DB11 с V8, однако на 9 км/ч меньше по сравнению с отправленным в отставку исполнением с V12.



Поставки Aston Martin DB12 начнутся в третьем квартале текущего года.