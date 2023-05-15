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Преемник Aston Martin DB11 показался на новых фото

15.05.2023 209 0 0

Предполагается, что новинка люксового британского бренда получит имя DB12. Премьера пройдёт на следующей неделе.

Компания Aston Martin выпускает спорткар DB11 с 2016 года, он пришёл на смену модели DB9. Разговоры о том, что у «одиннадцатого» появится преемник, ходят уже давно: замаскированный прототип ранее уже попадался в объективы фотошпионов. Теперь британский производитель опубликовал несколько тизеров будущей новинки, правда, её название он пока не рассекретил.

Тизер новинки Aston Martin
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Тизер новинки Aston Martin
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Предполагается, что новый спорткар Aston Martin получит следующий по счёту индекс и будет именоваться DB12. Премьера модели намечена на 24 мая текущего года. Судя по опубликованным снимкам, внешность следующего купе не будет сильно отличаться от актуальной «двухдверки» Aston Martin DB11. Автомобиль получит новую головную оптику, при этом форма фар останется прежней.

Модель получила рельефный капот, увеличенную решётку радиатора с рисунком в виде тонких горизонтальных линий, «утопленные» дверные ручки, традиционные боковые зеркала, а также оригинальные колёсные диски большого диаметра, «обутые» в низкопрофильные шины.

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В интерьере ожидается больше изменений. Так, на одном из опубликованных сегодня тизеров видна переработанная центральная консоль с одним из тачскринов информационно-развлекательной системы, селектором коробки передач и различными физическими кнопками для управления различными функциями спорткара. Ожидается, что у Aston Martin DB12 также будет другая передняя панель.

Актуальный DB11 оснащается мультимедийным комплексом разработки Mercedes-Benz. Ранее председатель правления Aston Martin Лоуренс Стролл рассказал о том, что у преемника модели будет новая информационно-развлекательная система. По его словам, её снабдили функцией голосового управления с «правильным английским акцентом».

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Официальной информации о технике новой «двухдверки» Aston Martin пока нет. По предварительным данным, преемник «одиннадцатого» по-прежнему будет предлагаться с битурбомоторами V8 и V12, которые, скорее всего, получат небольшую прибавку в мощности. Отметим, отдача у нынешних версий составляет 535 и 639 л.с. соответственно.

Не исключено, что у Aston Martin DB12 будет и электрифицированный вариант «начинки». Есть вероятность, что новинка может позаимствовать её у Valhalla: в основе гибридной установки этой модели находится битурбомотор V8, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Совокупная мощность такой установки составляет 950 л.с.

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