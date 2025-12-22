Новинки ×
  • Hyundai анонсировала новинку – возможно, это Staria с другой начинкой

22.12.2025 270 0 0
Премьеру новинки Hyundai проведут в начале следующего года. Информации от самой марки пока минимум. Впрочем, кое-какие догадки уже имеются.

В первой половине января 2026 года в Брюсселе откроется международный автосалон, и автопроизводители уже начали анонсировать свои новинки. Например, на выставку привезут рестайлинговое семейство Opel Astra и серийный электрический паркетник Kia EV2. А компания Hyundai проведет там мировую премьеру своего «самого большого электромобиля». Анонс этой корейской марки сопровождает единственный тизер (заглавная картинка). Также объявлено, что модель имеет 800-вольтовую архитектуру. И это пока все официальные подробности.

Между тем зарубежные профильные медиа уверены, что в Брюсселе Hyundai покажет полностью электрическую версию минивэна Staria. Во-первых, эту модификацию уже не раз ловили во время испытаний. А во-вторых, такой вэн действительно будет самой крупной «электричкой» бренда в Европе. Длина нынешней Hyundai Staria превышает 5,2 метра, тогда как показатель электрического кроссовера Hyundai Ioniq 9 – 5060 мм.

Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Обновленный минивэн Hyundai Staria с мотором V6 для Кореи. В Европе рестайлинговый MPV с ДВС пока не представлен
Напомним, в Корее, минивэн только что пережил рестайлинг. На родине обновленная Staria представлена с газовым мотором V6 3.5 LPG (240 л.с.) или в виде 245-сильного гибрида HEV (без возможности зарядки от электросети) с установкой на базе бензиновой турбочетверки 1.6. Вероятно, электроверсию будут продавать и на домашнем рынке.

Кстати, в гамме Hyundai с 2024 года присутствует электрический грузовичок ST1 с кабиной от Staria. Более того, тот электрокар стал донором для Iveco eMoovy. Оба грузовичка доступны с единственным 217-сильным электромотором на передней оси. Исходный Hyundai ST1 сегодня предложен с батареей емкостью 76,1 кВт*ч, аналогичный аккумулятор положен и Iveco, плюс для eMoovy еще предусмотрена батарея на 63 кВт*ч. Впрочем, у пассажирского минивэна Hyundai Staria может оказаться другая начинка. Все подробности узнаем в январе.

