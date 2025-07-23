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  • Компактвэн Hyundai Stargazer и его кросс-версия стали брутальнее после рестайлинга

Компактвэн Hyundai Stargazer и его кросс-версия стали брутальнее после рестайлинга

23.07.2025 105 0 0

Компания Hyundai провела премьеру обновленного бюджетного вэна Stargazer и его «внедорожного» варианта. Обе модификации теперь выглядят более внушительно, а в салоне появилось единое табло. Кроме того, семейству отрядили «фамилию».

Недорогой компактвэн Hyundai Stargazer с распашными задними дверями, ближайшим родственником которого является паркетник Creta, дебютировал в 2022-м. Год спустя у него появилась кросс-версия с приставкой в виде буквы X в названии. Выпуск семейства налажен в Индонезии. Изначально машины были адресованы странам Юго-Восточной Азии, но затем их также стали продавать на Ближнем Востоке. Впрочем, премьера переживших плановый рестайлинг вэнов все равно состоялась на производственной родине – ее провели в рамках открывшегося сегодня в Джакарте автосалона GIIAS-2025.

Дореформенный Hyundai Stargazer. Такой вэн по-прежнему в строю
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Дореформенный Hyundai Stargazer. Такой вэн по-прежнему в строю
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Дореформенный кроссвэн Hyundai Stargazer X. Этот вариант тоже с рынка не уходит
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У обновленных Stargazer и Stargazer X появилась «фамилия» Cartenz. Это значит, что прежние компактвэны с рынка не уходят – по крайней мере, пока. Кстати, ранее аналогичным образом поступило индийское подразделение Kia со своим вэном Carens: рестайлинговую модель выпускают вместе с дореформенной, а чтобы их не путали, Kia Carens с новым дизайном отрядили «фамилию» Clavis.

Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Hyundai Stargazer Cartenz и Stargazer Cartenz X выглядят брутальнее предшественников. Вэнам достались фары привычной формы, при этом к ним пристыкованы вертикальные светодиодные «клыки» ходовых огней, плюс оптику объединяет светящаяся же полоска. Еще заменили капот, багажную дверь и задние фонари. Оба вэна также обзавелись новыми радиаторной решеткой и бамперами (у каждой модификации они собственные). «Внедорожный» Hyundai Stargazer Cartenz X – это еще неокрашенный пластиковый обвес и более развитые рейлинги на крыше.

Новый Hyundai Stargazer Cartenz X
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz X
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz X
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Длина стандартного обновленного Hyundai Stargazer Cartenz равна 4575 мм против 4460 мм у дорестайлинговой модели. Показатель Stargazer Cartenz X – 4610 мм (длина дореформенного кроссвэна – 4495 мм). Колесная база едина для всех версий, и она прежняя – 2780 мм. Паспортный дорожный просвет теперь тоже одинаковый (205 мм), тогда как раньше он разнился (195 мм у обычного дореформенного вэна и 200 мм у кросс-версии).

Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz X
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Как и прежде, компактвэн бывает семи- или шестиместным. Главная обновка в салоне – табло, то есть объединенные тачскрин мультимедиа и виртуальная приборка (у дореформенных машин приборка утоплена). Еще освежили переднюю панель, появился новый блок управления климатом. Дорогим версиям также положены панорамный люк, беспроводная зарядка для смартфона, адаптивный круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.

Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Новый Hyundai Stargazer Cartenz
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Технику трогать не стали. Hyundai Stargazer Cartenz и Stargazer Cartenz X оснащаются бензиновым четырехцилиндровым атмосферником 1.5 MPI мощностью 115 л.с. Стандартный компактвэн предложен с шестиступенчатой механикой или вариатором, кросс-версия доступна только с CVT. Привод в любом случае исключительно передний.

В Индонезии уже открыт прием заказов на обновленные машины. Hyundai Stargazer Cartenz стоит от 269 900 000 местных рупий (около 1,3 млн рублей по текущему курсу), кроссвэн Hyundai Stargazer Cartenz X – от 361 900 000 рупий (1,7 млн рублей). Дореформенные вэны, разумеется, дешевле – от 258 200 000 и от 347 750 000 рупий соответственно (1,2 млн и 1,66 млн рублей).

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