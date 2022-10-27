«Космический» вэн Hyundai Stargazer на базе Креты: больше не эксклюзив

Недорогой компактвэн Hyundai Stargazer с распашными задними дверями и обликом в стиле полноценного минивэна Hyundai Staria дебютировал прошлым летом в Индонезии, только там пока и налажено производство. В рамках премьеры было заявлено о том, что модель разработана специально для индонезийских покупателей, впрочем, и так было понятно, что эксклюзивом MPV все же не станет. И вот Stargazer освоил второй рынок: теперь вэн доступен еще и во Вьетнаме. К слову, в следующем году в этой стране планируют организовать сборку Stargazer.

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Индонезийское подразделение Hyundai о «тележке» вэна не рассказывало, а вот вьетнамский офис этот пробел восполнил: в основе модели лежит платформа, на которой также построены, например, паркетник Hyundai Creta и актуальный компактвэн Kia Carens. Длина Hyundai Stargazer равна 4460 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1690 мм. То есть модель Хёндэ чуть компактнее Carens, а вот колесная база (2780 мм) у машин совпадает. Паспортный дорожный просвет вьетнамского варианта – 185 мм против 190/195 мм (зависит от комплектации) у индонезийского вэна. У самой доступной и «средних» версий Hyundai Stargazer семиместный салон, топовое исполнение – шестиместное, с двумя отдельными креслами во втором ряду.



Наполнение комплектаций слегка отличается. Например, во Вьетнаме модель по умолчанию имеет 16-дюймовые колеса, тогда как в Индонезии базовый Hyundai Stargazer представлен с 15-дюймовыми. А еще у всех версий вьетнамского компактвэна, за исключением самой дешевой, есть мультимедиа-система с тачскрином диагональю 10,25 дюйма. Индонезийскому же MPV положен исключительно 8-дюймовый экран, причем с физическими кнопками и шайбами на корпусе, зато мультимедиа входит в список стандартного оборудования (во Вьетнаме самый «простой» вэн имеет аудиоподготовку). В остальном оснащение в целом совпадает: для модели предусмотрены две или шесть подушек безопасности, кондиционер или климат-контроль, беспроводная зарядка для смартфона, камера заднего вида, круиз-контроль, системы слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон.



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Двигатель такой же, как в Индонезии: это бензиновый четырехцилиндровый «атмосферник» 1.5 (115 л.с.) от азиатской рестайлинговой Креты. Вьетнамцам Hyundai Stargazer доступен исключительно с вариатором (индонезийская версия еще может комплектоваться шестиступенчатой «механикой»). Полного привода у модели нет – только передний.



Во Вьетнаме Stargazer стоит от 23 150 долларов. Для этой страны цена не шокирующая, но конкуренты все равно дешевле. Например, компактвэн Mitsubishi Xpander там стоит от 22 300 долларов, Toyota Avanza – от 22 400 долларов. Ну а кроссовер Hyundai Creta на вьетнамском рынке обойдется минимум в 25 700 долларов.

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Следующей страной, где появится Hyundai Stargazer, станут Филиппины, там уже принимают заказы, но пока без цен: старт продаж намечен на ноябрь. Позже компактвэн наверняка доберется и до других рынков Юго-Восточной Азии, его также ждут в Индии.

