Кроссвэн Kia Carens на базе Seltos стал глобальным

Мировая премьера нового компактвэна Kia Carens состоялась под конец прошлого года, а провели ее в Индии, которая и является главным рынком для модели, там же налажено производство. Но при этом еще во время презентации объявили о том, что местным «эксклюзивом» вэн не будет. Тогда об экспортных планах подробно не рассказали, теперь же ареал обитания Carens индийской сборки определен: новинка уже представлена в некоторых странах Южной Америки и Африки, кроме того, ее также ждут в Юго-Восточной Азии и вроде бы на Ближнем Востоке.

Напомним, Kia свою новинку называет Recreational Vehicle («автомобиль для отдыха») с «дизайном в стиле SUV», то есть это кроссвэн. Новый Carens построен на базе паркетник Kia Seltos, но облик у вэна действительно оригинальный. Особенности внешности – отдельные светодиодные ходовые огни в виде ломанных «игреков», довольно агрессивные бамперы и необычные задние фонари, которые к тому же объединены между собой красной полоской. За «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше.



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Длина Kia Carens равна 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2780 мм. Для сравнения, габариты дорестайлингового глобального Селтос (обновленный кросс пока доступен лишь в Корее, и он крупнее): 4370/1800/1615 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Заявленный дорожный просвет экспортного Carens – 180 мм (у индийской версии – 195 мм).



Kia Carens для Южной Америки 1 / 4 Kia Carens для Южной Америки 2 / 4 Kia Carens для Южной Америки 3 / 4 Kia Carens для Южной Америки 4 / 4

В Индии кроссвэн бывает шести- или семиместным. Но вот, например, в Чили Carens представлен исключительно с салоном на семерых, а в Марокко, наоборот, модель доступна только в шестиместном исполнении, с двумя «капитанскими» креслами во втором ряду. Все версии по умолчанию имеют шесть подушек безопасности и систему стабилизации. У «простых» машин мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, дорогим комплектациям положен дисплей диагональю 10,25 дюйма. В арсенале «богатых» версий также значатся светодиодные фары, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, откидные столики, круиз-контроль, вентиляция передних кресел, климат-контроль и люк в крыше.



В Южной Америке Carens доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (113 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (138 л.с.), первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Марокко кроссвэн предложен только с турбодизелем 1.5 CRDi (115 л.с.), который комплектуется 6МКП или классическим шестиступенчатым «автоматом». В Индии же Kia Carens бывает как с бензиновыми моторами, так и с дизелем. Привод в любом случае лишь передний.



В Чили кроссвэн стоит где-то от 21 400 долларов (без учета акций), в Марокко цена новинки начинается с отметки примерно в 25 000 долларов. А вот на производственной родине, в Индии, за базовый Carens просят всего 12 000 долларов.

Между тем недавно компактный MPV появился и в гамме марки Hyundai – похожая на полноценный минивэн Staria модель Stargazer дебютировала в Индонезии. Не исключено, что компактвэн Хёндэ позже тоже доберется до Южной Америки и Африки.