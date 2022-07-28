Бизнес ×

Кроссвэн Kia Carens на базе Seltos стал глобальным

28.07.2022 76 0 0

Кое-где MPV корейской марки предложен только с бензиновыми моторами, а где-то ему достался дизель. Полный привод модели не положен.

 

Мировая премьера нового компактвэна Kia Carens состоялась под конец прошлого года, а провели ее в Индии, которая и является главным рынком для модели, там же налажено производство. Но при этом еще во время презентации объявили о том, что местным «эксклюзивом» вэн не будет. Тогда об экспортных планах подробно не рассказали, теперь же ареал обитания Carens индийской сборки определен: новинка уже представлена в некоторых странах Южной Америки и Африки, кроме того, ее также ждут в Юго-Восточной Азии и вроде бы на Ближнем Востоке.

Напомним, Kia свою новинку называет Recreational Vehicle («автомобиль для отдыха») с «дизайном в стиле SUV», то есть это кроссвэн. Новый Carens построен на базе паркетник Kia Seltos, но облик у вэна действительно оригинальный. Особенности внешности – отдельные светодиодные ходовые огни в виде ломанных «игреков», довольно агрессивные бамперы и необычные задние фонари, которые к тому же объединены между собой красной полоской. За «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше.

1 / 2
2 / 2

Длина Kia Carens равна 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2780 мм. Для сравнения, габариты дорестайлингового глобального Селтос (обновленный кросс пока доступен лишь в Корее, и он крупнее): 4370/1800/1615 мм, расстояние между осями – 2630 мм. Заявленный дорожный просвет экспортного Carens – 180 мм (у индийской версии – 195 мм).

Kia Carens для Южной Америки
1 / 4
Kia Carens для Южной Америки
2 / 4
Kia Carens для Южной Америки
3 / 4
Kia Carens для Южной Америки
4 / 4

В Индии кроссвэн бывает шести- или семиместным. Но вот, например, в Чили Carens представлен исключительно с салоном на семерых, а в Марокко, наоборот, модель доступна только в шестиместном исполнении, с двумя «капитанскими» креслами во втором ряду. Все версии по умолчанию имеют шесть подушек безопасности и систему стабилизации. У «простых» машин мультимедиа с 8-дюймовым тачскрином, дорогим комплектациям положен дисплей диагональю 10,25 дюйма. В арсенале «богатых» версий также значатся светодиодные фары, система бесключевого доступа и кнопка запуска двигателя, откидные столики, круиз-контроль, вентиляция передних кресел, климат-контроль и люк в крыше.

В Южной Америке Carens доступен с бензиновыми «атмосферником» 1.5 MPI (113 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (138 л.с.), первый двигатель работает в паре с шестиступенчатой «механикой», турбомотор сочетается с семиступенчатой роботизированной коробкой с двумя сцеплениями. В Марокко кроссвэн предложен только с турбодизелем 1.5 CRDi (115 л.с.), который комплектуется 6МКП или классическим шестиступенчатым «автоматом». В Индии же Kia Carens бывает как с бензиновыми моторами, так и с дизелем. Привод в любом случае лишь передний.

В Чили кроссвэн стоит где-то от 21 400 долларов (без учета акций), в Марокко цена новинки начинается с отметки примерно в 25 000 долларов. А вот на производственной родине, в Индии, за базовый Carens просят всего 12 000 долларов.

Между тем недавно компактный MPV появился и в гамме марки Hyundai – похожая на полноценный минивэн Staria модель Stargazer дебютировала в Индонезии. Не исключено, что компактвэн Хёндэ позже тоже доберется до Южной Америки и Африки.

компактвэн авторынок новинки бизнес KIA KIA Carens

 

Добавить комментарий

Для комментирования вам необходимо авторизоваться

Добавить комментарий

Комментарий отправлен
0 комментариев

Новые статьи

Статьи / Авто недели Бюджетник в лучшем смысле этого слова: стоит ли покупать Peugeot 301 за 500 тысяч рублей Мы уже много раз пытались сэкономить и выбрать бюджетный седан:  Kia Spectra, Nissan Almera Classic, Fiat Albea, Renault Symbol... Все они по-своему неплохи, но уже перевалили психологическ... 1363 4 1 27.07.2022
Статьи / Ралли Начало большого пути – Шелкового пути 2022 Гонки Формулы-1 часто называют «королевскими». С одной стороны – справедливо, но тем не менее вершиной автоспорта по сложности я все-таки считаю ралли-рейды. В особенности – марафонские. 1199 0 1 26.07.2022
Статьи / Электромобиль От Камы до Невы: какие отечественные электромобили нам обещают и что в них будет российского Массовый исход автомобильных компаний из нашей земли кого-то огорчает, а кого-то радует. Мол, хорошее время сделать свои машины и зажить так, что все остальные будут нам завидовать. Грядки р... 572 1 3 26.07.2022

Популярные тест-драйвы

Тест-драйвы / Тест-драйв Полный привод, самый мощный мотор и силы в запасе: первый тест Chery Tiggo 8 PRO MAX Появление в российской линейке Chery модели Tiggo 8 PRO MAX можно назвать знаковым для бренда. Почему? Да хотя бы потому, что это первый с 2014 года полноприводный кроссовер Chery, приехавши... 14949 12 44 29.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Компактный, доналоговый, с V8 и 16 лет без ремонтов: опыт владения Ford Explorer III Принято считать, что «ездить долго и счастливо» – это не про 15-летние машины. Тем не менее чудеса случаются, и иногда безупречный по техническому состоянию классический рамный внедорожник м... 10324 5 20 14.04.2022
Тест-драйвы / Тест-драйв Несущий кузов, 8,5 с до сотни и 28 л на 100 км: опыт владения Dodge Coronet Super Bee 1969 Американские масл-кары в нашей стране знают в основном по паре-тройке массовых, раскрученных в кино моделей. Однако это лишь небольшая часть огромного сегмента машин 60-70-х, большинство из... 7390 2 23 24.03.2022
Обсуждаемое
65 Седан 5 причин покупать и не покупать Volkswagen Jetta VI
63 Седан Больше Camry, с V6 и дешево: стоит ли покупать Peugeot 607 за 500 тысяч рублей
63 Седан Volkswagen Passat B6 с пробегом: опасные процессы под краской и слишком много проводов
Больше
Change privacy settings