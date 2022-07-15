Hyundai Stargazer: ещё один «космический» вэн, и он дешевле Креты

Анонсированный еще в июне недорогой компактвэн Hyundai Stargazer с распашными задними дверями наконец-то полностью рассекречен. Производство MPV налажено в Индонезии, которая и стала дебютным рынком для модели. Кстати, местное подразделение марки утверждает, что Stargazer разработан специально для индонезийских клиентов, но, вероятно, позже он доберется и до других стран Юго-Восточной Азии, а еще новинку ждут в Индии.

Облик сделали в стиле полноценного минивэна Hyundai Staria: у младшего MPV тоже обтекаемый кузов, аналогичным образом оформлена и головная оптика (сверху расположена диодная полоска, которая выполняет роль ходовых огней, ниже идут вертикальные блоки фар). Но корма – оригинальная, с тонкими светодиодными же линиями.



Длина Stargazer равна 4460 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1690 мм. То есть вэн Хёндэ чуть компактнее индийского Kia Carens (4540/1800/1708 мм), а вот колесная база (2780 мм) у машин совпадает.

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Внутри – визуально объединенные в единый корпус экран мультимедийной системы и цифровые приборы, но «приборка» утоплена. Hyundai Stargazer семиместный по умолчанию, при этом для всех версий, за исключением базовой, за доплату можно заказать отдельные «капитанские» кресла для второго ряда. Есть откидные столики. Минимальный объем багажника – 200 л, с откинутыми спинками третьего ряда – 585 л.



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Самому дешевому Stargazer положены галогенки, 15-дюймовые колеса, ABS, пара «эйрбэгов» и мультимедиа с 8-дюймовым дисплеем. «Средние» комплектации имеют светодиодные фары, 16-дюймовые диски, задний парктроник, круиз-контроль, камеру заднего вида, ESC, систему помощи при подъеме. В арсенале топового компактвэна значатся «кожаный» салон, атмосферная подсветка, шесть подушек безопасности, системы автоторможения, слежения за разметкой и мониторинга «слепых» зон. Кроме того, для топ-версии предусмотрена двухцветная окраска кузова.



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В Индонезии Hyundai Stargazer предложен с бензиновым четырехцилиндровым «атмосферником» 1.5 MPI от местного рестайлингового паркетника Creta с дизайном в стиле Tucson. Двигатель выдает 115 л.с., он работает в паре с шестиступенчатой «механикой» или вариатором IVT. Вэн бывает исключительно с передним приводом.



Заказы на Stargazer уже принимают, цена лежит в диапазоне где-то от 16 000 до 20 000 долларов. Для сравнения, кроссовер Hyundai Creta индонезийцам обойдется примерно в 19 000 – 26 500 долларов.