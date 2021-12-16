Кроссвэн Kia Carens полностью разделил моторную гамму с родственным Seltos

Новинка отличилась дизайном экстерьера и дорожным просветом, свои «фишки» есть и внутри. Пока вэн адресован только одному рынку, но позже географию продаж расширят.

Мировая премьера нового Kia Carens прошла сегодня в Индии, жители этой страны и получат первыми модель с возрожденным именем. Напомним, прежний компактвэн с таким названием покинул глобальный рынок в 2018 году, продержавшись на конвейере почти двадцать лет и успев сменить три поколения (но он все еще в строю во Вьетнаме, только там его продают как Rondo). А в индийской гамме марки Каренс станет всего лишь четвертой моделью после полноценного минивэна Carnival (предыдущей генерации), кроссоверов Seltos и Sonet, ведь местный рынок корейская компания принялась осваивать совсем недавно – с 2019-го.

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И глобальный офис, и индийское подразделение Kia избегают обозначения MPV (Multi-Purpose Vehicle, термин для вэнов): новинку описывают как Recreational Vehicle («автомобиль для отдыха»), также встречается фраза «дизайн в стиле SUV». Стало быть, перед нами кроссвэн. Свежий Carens сделан из паркетника Kia Seltos, при этом облик действительно оригинальный. Особенности – отдельные светодиодные ходовые огни в виде ломанных «игреков» (расположенные ниже фары тоже диодные), довольно агрессивные бамперы и необычные задние фонари, которые к тому же объединены между собой красной полоской. За ту самую «кроссоверность» отвечают неокрашенный пластиковый обвес по периметру кузова и рейлинги на крыше.



Габариты пока предварительные. Длина нового Kia Carens равна 4540 мм, ширина – 1800 мм, высота – 1700 мм, колесная база – 2780 мм. Дорожный просвет – вполне достойные 195 мм. Для сравнения, размеры индийского Селтоса: 4315/1800/1645 мм, расстояние между осями – 2610 мм, а дорожный просвет у кроссовера даже меньше – 190 мм.



Салон у Каренса тоже свой, с родственным паркетником кроссвэн внутри не перекликается. Новинку предложат в семи- или шестиместном исполнении, в последнем случае во втором ряду установлены раздельные кресла с подлокотниками и регулировкой наклона спинок. Также можно будет заказать откидные столики, причем в них же встроены отдельные экранчики для управления «климатом». Уже «в базе» есть шесть подушек безопасности, плюс задний парктроник и система стабилизации. Еще для Kia Carens в зависимости от комплектации предусмотрены цифровые приборы (но это не единый экран), мультимедийная система с тачскрином на 10,25 дюйма (у версий попроще – 8-дюймовый дисплей), контурная подсветка, вентиляция передний сидений, система очистки воздуха, люк в крыше.



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Всех подробностей о технике Kia пока не раскрыла, но индийские СМИ пишут, что моторную гамму кроссвэн разделил с местным Селтосом, причем полностью: модель предложат с бензиновыми «атмосферником» 1.5 (115 л.с.) и «турбочетверкой» 1.4 T-GDI (140 л.с.; именно этот двигатель профильные медиа прежде не включали в линейку Carens), а также с турбодизелем 1.5 (115 л.с.).

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Коробки, по предварительной информации, тоже от паркетника: все моторы сочетаются с шестиступенчатой «механикой» (версии с 1.4 T-GDI, возможно, положена iMT, то есть без механической связи педали со сцеплением), «атмосферник» еще работает в паре с вариатором, бензиновый турбомотор – с 7DCT, дизель – с классической 6АКП. Привод только передний (как и у локального Kia Seltos).



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Производство наладят в Индии, в продаже новый Kia Carens ждут в феврале-марте, цены не объявлены. Официально объявлено, что модель появится и на других рынках, но список еще не огласили. Скорее всего, модель доберется до Африки и небогатых стран Юго-Восточной Азии.



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Между тем Hyundai тоже работает над компактвэном, который предназначен для развивающихся рынков. Видимо, этот MPV окажется родственником грядущего Carens. А вот дизайн у модели Хёндэ будет свой – в стиле старшего минивэна Staria.

