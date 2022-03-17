Hyundai Creta с дизайном, как у Tucson, перестала быть эксклюзивом

Кроссовер Hyundai Creta второй генерации в строю с 2019 года, хотя то речь о Китае, где модель носит индекс ix25, тогда как глобальный паркетник перешел в новое поколение в 2020-м, а до России и Бразилии такая Крета и вовсе добралась лишь в прошлом году. В 2021-м же кросс пережил рестайлинг, получив «личико» в стиле последнего Hyundai Tucson: компакту достались похожая радиаторная решетка с пластинами и интегрированными светодиодными ходовыми огнями, плюс вертикальные блоки фар. Дебютным рынком для преобразившейся «второй» Креты стала Индонезия, причем исходный SUV там не продавали. Индонезийцам предложены автомобили локального производства, и именно Creta является первенцем нового завода, в который компания Hyundai вложила внушительные 1,5 млрд долларов.

Завод Hyundai в Индонезии

Вообще, предприятие, первоначальная производственная мощность которого составляет 150 000 автомобилей в год (в будущем ее планируют увеличить до 250 000 машин), было достроено в 2021-м, а массовый выпуск Креты тут стартовал в январе 2022-го, однако только сейчас провели торжественную церемонию открытия. Зато объявлено, какие еще модели будут производить: электрохэтч Ioniq 5, кроссовер Santa Fe и новый компактвэн (еще не представлен; скорее всего, ближайшим родственником модели Хёндэ окажется свежий Kia Carens). Автомобили индонезийского производства предназначены в целом для Юго-Восточной Азии, вдобавок в компании заявили, что Крету местной сборки также отправят на Ближний Восток.



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Одновременно стало известно о том, что обновленная Creta уже перестала быть эксклюзивом: сделанные в Индонезии паркетники начали поставлять на рынки Таиланда и Вьетнама. Как и на производственной родине, там кроссовер доступен только с одним мотором – бензиновым «атмосферником» 1.5 мощностью 115 л.с. Таиландцам и вьетнамцам модель предложена исключительно с вариатором IVT, тогда как индонезийцы еще могут выбрать шестиступенчатую «механику». Привод в любом случае лишь передний.



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В Индонезии у Креты четыре комплектации, но во Вьетнаме – три, а в Таиланде и вовсе лишь две богатые версии. В частности, тайский кросс по умолчанию имеет круиз-контроль, шесть подушек безопасности, виртуальную «приборку», системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон.



Обновленная Hyundai Creta для Юго-Восточной Азии

В остальных регионах рестайлинговая Hyundai Creta, вероятно, начнет появляться во второй половине текущего года. А вот когда обновится наш кроссовер (и обновится ли вообще) – предсказать из-за известных событий пока сложно.

