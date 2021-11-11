Обновлённая Hyundai Creta предложена с безальтернативным «атмосферником»

На данный момент компактный кроссовер Хёндэ с переделанным передком доступен только в одной стране. На другие рынки такая модель, скорее всего, начнет выбираться в следующем году.

Дизайн рестайлинговой Креты полностью раскрыли ранее на этой неделе, когда в Сеть утекли фирменные изображения. Теперь же паркетник представлен официально: мировая премьера состоялась на открывшемся сегодня в Индонезии автосалоне GIIAS (Gaikindo Indonesia International Auto Show). Именно эта страна и станет дебютным рынком для обновленного SUV, причем исходную Creta второго поколения там не продавали. Но в Индонезии построили завод Хёндэ – первый в Юго-Восточной Азии, и паркетник будет первой локализованной моделью. Видимо, в компании признали неудачным эксперимент со столь сложной головной оптикой, а тут как раз запускается новое предприятие, так что решение начать производство уже обновленной модели выглядит логичным. Ну и напомним, что «вторая» Крета в строю с 2019-го, хотя то речь о Китае, где машина носит индекс ix25. На других крупных рынках такой кросс обосновался лишь в прошлом году, а в России и в Бразилии он и вовсе стартовал минувшим летом.

Белая машина — базовая рестайлинговая Hyundai Creta, красная — топовая версия 1 / 2 Белая машина — базовая рестайлинговая Hyundai Creta, красная — топовая версия 2 / 2

Итак, переднюю часть сделали в стиле старшего кроссовера Hyundai Tucson: Creta получила похожую радиаторную решетку с пластинами и интегрированными светодиодными ходовыми огнями, а также вертикальные блоки фар (расположены ниже; у топ-версии вся оптика диодная). Отдельных противотуманок больше нет. Еще у модели новый передний бампер. Корма у индонезийской Креты такая же, как у нашего паркетника, — с дополнительными секциями фонарей на багажной двери. После рестайлинга длина выросла на 15 мм до 4315 мм, колесная база прежняя – 2610 мм.



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Внутри все версии модели, за исключением китайской, в целом повторяют друг друга (у ix25 мультимедиа с вертикальным тачскрином), разве что у индонезийского SUV мультимедийная система лишь с 8-дюймовым экраном, тогда как, например, для российской Hyundai Creta еще предусмотрен дисплей диагональю 10,25 дюйма. Зато в Индонезии топовому паркетнику положена полноценная виртуальная «приборка» (10,25”). Также в списке оборудования дорогих комплектаций значатся шесть подушек безопасности, климат-контроль, панорамный люк в крыше, аудиосистема Bose, телематическая система Hyundai Bluelink, системы автоторможения, удержания в полосе движения и мониторинга «слепых» зон, плюс система выбора режима движения.



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Индонезийцам кроссовер предложен только с одним двигателем – это бензиновый «атмосферник» 1.5 MPI мощностью 115 л.с. Мотор сочетается с шестиступенчатой «механикой» или вариатором, привод лишь передний. В других странах еще есть «турбочетверка» 1.4 T-GDI, в Бразилии паркетник можно купить с литровой «турботройкой», а в Индии – с полуторалитровым дизелем. В России модель представлена с бензиновыми атмосферными двигателями 1.6 и 2.0, для нашего кроссовера предусмотрен полный привод.



За рестайлинговую Крету просят 279 000 000 – 399 000 000 индонезийских рупий, что эквивалентно примерно 1 392 000 – 1 990 000 рублей по актуальному курсу. Для сравнения, Kia Seltos индийской сборки в Индонезии обойдется минимум в 295 000 000 рупий (1 471 000 рублей).

Актуальная Hyundai Creta для России 1 / 4 Актуальная Hyundai Creta для России 2 / 4 Актуальная Hyundai Creta для России 3 / 4 Актуальная Hyundai Creta для России 4 / 4

Ранее местное подразделение Hyundai объявило о том, что Creta с новым дизайном разработана «специально для Индонезии». Впрочем, в остальных странах модель, скорее всего, изменится так же. В Индии, например, посвежевший SUV ждут в середине следующего года. А вот россиянам, очевидно, придется подождать как минимум до 2023-го.

