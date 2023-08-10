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Теперь официально: представлен кроссвэн Hyundai Stargazer X

10.08.2023 127 2 0

Презентация новинки корейского бренда прошла сегодня, 10 августа, в рамках открывшегося в Джакарте (Индонезия) автосалона.

Hyundai представила свой недорогой компактвэн Stargazer в октябре прошлого года. Его ближайшим «техническим» родственником является паркетник Creta, однако внешностью он пошёл в «старшего брата», речь идёт о полноценном минивэне Hyundai Staria. Основной рынок для Stargazer – это страны Юго-Восточной Азии, здесь компактвэну приходится бороться за покупателей с Mitsubishi Xpander, у которого есть кросс-версия. Теперь семейство модели Hyundai пополнилось за счёт нового «вседорожного» исполнения: такой автомобиль получил прибавку в виде литеры «X» к названию.

Корейский производитель опубликовал видеотизер и таким образом официально анонсировал новую версию Stargazer всего лишь несколько дней назад, хотя ранее прототип новинки уже был замечен фотошпионами (причём даже без маскировки). Теперь же компания рассекретила Hyundai Stargazer X полностью: презентация прошла в Джакарте, в рамках стартовавшего сегодня Индонезийского автосалона.

На фото: Hyundai Stargazer X

Визуально версию с прибавкой можно отличить по рейлингам на крыше, выштамповкам на капоте, другой радиаторной решётке с рисунком, включающим в себя крупные хромированные горизонтальные штрихи, а также по пластиковому обвесу, который идёт по периметру кузова.

Кроссвэн по сравнению со стандартной версией стал слегка крупнее, очевидно, из-за дополнительного обвеса. Так, его габаритная длина составляет 4495 мм (на 35 мм больше), ширина – 1815 мм (тоже на 35 мм больше), высота – 1710 мм (на 15 мм больше); колёсная база, конечно, осталась прежней (2780 мм).

Ещё «вседорожной» версии увеличили клиренс, правда, всего на скромные 5 мм: у Hyundai Stargazer X он составляет 200 мм, а у «обычного» компактвэна – 195 мм. Новинке положены новые 17-дюймовые легкосплавные колёсные диски. Помимо этого, у «приподнятой» версии есть пара уникальных цветов кузова – белый (Optic White Matte) и золотистый (Gravity Gold Matte).

Салон Hyundai Stargazer X рассчитан либо шестерых, либо на семерых седоков. В первом случае пассажирам второго ряда доступны так называемые «капитанские кресла» с подлокотниками, регулировками в различных направлениях; кроме того им предлагается столик. Сидения могут быть отделаны тёмной экокожей с контрастной прострочкой красного цвета. Модель оснастили технологией Hyundai Bluelink, которая позволяет управлять некоторыми функциями автомобиля удалённо (через смартфон).

На фото: салон Hyundai Stargazer X
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На фото: салон Hyundai Stargazer X
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Техника у кроссвэна стандартная: он оснащается тем же бензиновым четырёхцилиндровым 1,5-литровым атмосферником MPI, отдача которого составляет 115 л.с. (крутящий момент – 144 Нм). Он работает в комплекте только с бесступенчатым автоматом IVT, хотя для стандартной версии в качестве альтернативы предлагается шестискоростная механическая коробка передач. У Stargazer X есть четыре ездовых режима на выбор – Eco, Normal, Smart и Sport. Привод у такого кросса может быть только передним.

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Новая версия уже доступна у дилеров Hyundai в Индонезии. Автомобиль предлагается в двух комплектациях – Style и Prime. За стартовый вариант Stargazer X просят не менее 325 600 000 местных рупий (эквивалентно примерно 2,09 млн рублей по текущему курсу), а за топ-версию придётся заплатить 336 200 000 рупий (около 2,16 млн рублей).

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2 комментария
10.08.2023 19:17
DarksEarl

Дизайнеры Hyundai по моему немножко не в себе))

10.08.2023 20:53
Валерий

Космический пепелац

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