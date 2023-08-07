У «космического» вэна Hyundai Stargazer появилась «внедорожная» версия

Марка пока распространила лишь тизер «кроссовера», однако новинку уже застукали на воле, причем без какого-либо камуфляжа. Премьеру проведут через несколько дней.

Недорогой компактвэн Hyundai Stargazer (в том числе, на заглавном фото), ближайшим родственником которого является хорошо знакомый россиянам паркетник Creta, дебютировал в прошлом году. Модель c распашными задними дверями и обликом в стиле полноценного минивэна Hyundai Staria продают в основном в странах Юго-Восточной Азии, где она конкурирует с Mitsubishi Xpander. У последнего давно имеется кросс-версия, а теперь аналогичный «внедорожный» вариант, наконец, анонсирован и для Stargazer: новому исполнению присвоена приставка в виде буквы X, презентацию проведут на автосалоне в Индонезии, который откроется уже 10 августа.

Hyundai Stargazer X. Фото: autopro.com.vn

Сама компания Hyundai пока поделилась лишь видеотизером кроссвэна. Впрочем, сыграть «в интригу» у нее все равно не получилось: Stargazer X без лоскутка маскировки застукали на площадке одного из индонезийских дилеров. Внешние отличия Икса от базового компактвэна – оригинальная радиаторная решетка с массивными горизонтальными «штрихами» и более внушительные бамперы, на крыше установили рейлинги, а на колесных арках появились защитные накладки.



Тизеры Hyundai Stargazer X 1 / 4 Тизеры Hyundai Stargazer X 2 / 4 Тизеры Hyundai Stargazer X 3 / 4 Тизеры Hyundai Stargazer X 4 / 4

Пока неизвестно, как новый обвес отразился на габаритах вэна. Длина стандартного Hyundai Stargazer равна 4460 мм, ширина – 1780 мм, высота – 1695 мм, расстояние между осями – 2780 мм. Паспортный дорожный просвет обычного MPV (в индонезийской спецификации) – 195 мм, но для Икса этот показатель могли и увеличить.



Стандартный Hyundai Stargazer (версия для Вьетнама) 1 / 4 Стандартный Hyundai Stargazer (версия для Вьетнама) 2 / 4 Стандартный Hyundai Stargazer (версия для Вьетнама) 3 / 4 Стандартный Hyundai Stargazer (версия для Вьетнама) 4 / 4

В салон шпионы почему-то не заглянули, впрочем, внутри вряд ли есть масштабные переделки – максимум, иная цветовая схема или контрастная прострочка (или и то, и то). Напомним, «просто» Stargazer бывает семи- или шестиместным, в последнем случае во втором ряду установлены раздельные кресла.



Техника наверняка перешла с обычного вэна, речь идет о бензиновом атмосфернике 1.5 MPI (115 л.с.), который в той же Индонезии сочетается с шестиступенчатой механикой или вариатором (во Вьетнаме, например, MPV доступен лишь с CVT). Стандартный компактвэн бывает только с передним приводом, кросс-версия Stargazer X тоже, скорее всего, исключительно переднеприводная.