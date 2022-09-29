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  • Роскошный седан Voyah от Dongfeng: китайцы пока дразнятся, но дизайн уже раскрыт

Роскошный седан Voyah от Dongfeng: китайцы пока дразнятся, но дизайн уже раскрыт

29.09.2022 154 0 0

Премьеру новой «четырехдверки» ждут в ноябре. Модель предложат в виде гибрида, также у нее будет полностью электрическая версия.

 

Бренд Voyah китайский концерн Dongfeng запустил в 2020 году, он создан для дорогих электрифицированных машин. Первенцем стал кроссовер Free, затем к нему присоединился минивэн Dreamer. И вот на подходе еще одна модель – большой седан, который пока известен под внутризаводским индексом H53. Сама марка распространила лишь несколько фото замаскированного тестового прототипа, однако дизайн уже не секрет: в Сеть выложили патентные изображения, к тому же вездесущим шпионам удалось заглянуть в салон.

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Предполагается, что в основе «четырехдверки» лежит платформа ESSA (Electric Smart Secure Architecture), на которой построены остальные модели Voyah. К слову, для паркетника и вэна предусмотрена пневматическая подвеска, ее же вполне мог получить и седан. Заявлено, что Voyah H53 будет доступен как с гибридной установкой, так и в виде электрокара, но подробностей о технике еще нет.

Особенности внешности – силуэт а ля фастбэк, узкие диодные фары, сделанные в виде единой плашки задние фонари, выдвижные ручки дверей и зеркала на отдельных ножках. У гибрида радиаторная решетка с точечным рисунком, а у электроверсии на ее месте красуется заглушка. Вдобавок электрокар получит вертикальные ходовые огни.

Интерьер оформлен в стиле других моделей Voyah, тут три дисплея на всю ширину передней панели. При этом у седана есть своя «фишка» – четвертый экран, торчащий из центрального тоннеля: вероятно, на него выведено управление «климатом».

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По информации китайских профильных СМИ, презентацию «четырехдверки» проведут на автосалоне в Гуанчжоу, который откроется в ноябре этого года.

Между тем в России скоро должен появиться кроссовер Voyah Free. Если паркетник зайдет на стремительно пустеющем российском рынке, то не исключено, что впоследствии до нас доберется и «четырехдверка».

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