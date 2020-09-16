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Dongfeng собралась в «премиум» следом за Great Wall и Chery: первенцем будет кроссовер

16.09.2020 78 0 0

Новый суббренд китайской корпорации анонсировал премьеру для Пекинского автосалона, который откроется в конце сентября. Это уже второй шоу-кар марки, и именно он перевоплотится в первую серийную модель.

 

В июле этого года компания Dongfeng представила новый бренд Voyah, его название, по мнению маркетологов, должно вызывать ассоциации со словом voyage («поездка», «путешествие»). Эту марку китайцы считают премиальной, а ее главное отличие от заточенных под выпуск дорогих машин Exeed, Wey и Lynk & Co, которые принадлежат Chery, Great Wall и Geely соответственно, заключается в том, что Voyah будет производить только электрокары и гибриды (в линейках конкурентов есть «простые» модели с ДВС). Выпуск наладят на заводе в Ухане, который прежде собирал автомобили Renault (французская компания выводит свои легковушки с китайского рынка).

Концепт Voyah i-Land, представленный в июле одновременно с новой маркой
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Концепт Voyah i-Land, представленный в июле одновременно с новой маркой
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Концепт Voyah i-Land, представленный в июле одновременно с новой маркой
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Концепт Voyah i-Land, представленный в июле одновременно с новой маркой
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Концепт Voyah i-Land, представленный в июле одновременно с новой маркой
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В рамках презентации марки также показали купеобразный концепт i-Land с дверями типа «крыло чайки» и блоком из нескольких дисплеев на всю ширину салона (i – это Intelligent, L – Luxury, A – Autonomous, N – Nature, D – Delicate). Однако первой на конвейер встанет совсем другая модель – это будет кроссовер, его предвестника привезут на выставку в Пекине, которая откроется для публики 26 сентября. Ну а в преддверии дебюта SUV опубликованы его дизайн-скетчи.

Имя паркетника пока не объявлено, как и характеристики. Скорее всего, в основе кроссовера лежит новая платформа ESSA (electric smart secure architecture), разработанная специально для моделей новой марки. На той же «тележке» построен и i-Land. Кстати, об установке последнего так и не рассказали, то есть не исключено, что на Пекинском автосалоне продемонстрируют лишь макет SUV.

Безымянный пока концептуальный SUV марки Voyah. Этот прототип перевоплотится в первую серийную модель
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Безымянный пока концептуальный SUV марки Voyah. Этот прототип перевоплотится в первую серийную модель
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Внешне кросс перекликается с «купе» — он тоже получил узкие светодиодные фары и фонари, камеры вместо наружных зеркал, агрессивный передний бампер и декор медного цвета. Внутри, видимо, аналогичное i-Cloud гигантское «табло» и еще один экран – на рулевом колесе. Кроме того, машинам на платформе ESSA обещан автопилот третьего уровня (может вести машину по магистрали, вмешательство водителя потребуется только в чрезвычайной ситуации).

На китайский рынок паркетник должен выйти уже в следующем году. А всего в течение ближайших пяти лет Voyah планирует запустить в продажу девять моделей, среди них – еще несколько кроссоверов, «обычные» легковушки (видимо, намек на серийное воплощение i-Land) и минивэн.

Концептуальный SUV марки Voyah

Об экспорте заявлено не было. Впрочем, даже если гибриды и электрокары Voyah и выберутся за пределы КНР, до России они все же вряд ли доберутся, ведь и с «традиционными» моделями дела у компании в нашей стране идут не очень. На данный момент линейка Dongfeng в РФ состоит из паркетников с индексами AX7 и 580, по итогам января-августа 2020-го реализовано лишь 609 машин, что на 43% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

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