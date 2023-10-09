Премиальный четырёхместный минивэн Voyah Dream добрался до российского рынка

Марка Voyah принадлежит «поднебесному» концерну Dongfeng. На российском рынке она дебютировала в конце осени 2022 года, роль её первенца исполнил полностью электрический кроссовер Free. Напомним, официальный импортер Voyah – Моторинвест – наладил сборку китайских электрокаров под собственным брендом Evolute на заводе, расположенном в Липецкой области. К слову, компания не планирует запускать локальное производство машин премиальной марки, их поставляют напрямую из КНР.

На фото: Voyah Dream в топовой версии First

В местном представительстве Voyah анонсировали выход минивэна на российский рынок в начале текущего года. Тогда же стало известно, что здесь он будет продаваться под названием Dream (на домашнем рынке имя этой модели – Dreamer). Теперь компания опубликовала очередной анонс: дилеры в РФ начали принимать предзаказы на премиальный четырёхместный минивэн в топовой комплектации First.



На фото: салон Voyah Dream в топовой версии First

Voyah Dream в исполнении First отличаются от «обычных» минивэнов за счёт второго ряда кресел – он получил собственное название Wisdom Royal. Эти сидения для пассажиров схожи с пространством для сидящих в первом классе авиалайнера. Так, у них есть подставки для ног, функция массажа, а также подогрев и вентиляция. Каждое из кресел второго ряда имеет электрорегулировки в десяти направлениях, за счёт чего доступны различные варианты компоновки пространства салона: как для отдыха во время длительных поездок, так и для проведения совещаний, в случае, если необходимо трансформировать минивэн в мобильный офис.



Модель оснастили сдвижными боковыми дверями с электроприводом с обеих сторон. Информационно-развлекательная система включает в себя три дисплея, диагональ каждого из них – 12,3 дюйма, кроме того, имеется дополнительный выдвижной тачскрин диагональю 34 дюйма, предназначенный для пассажиров второго ряда, а также сенсорный блок, предназначенный для управления функциями комфорта, который находится в заднем подлокотнике.



Voyah Dream в четырёхместном исполнении получил трёхзонный климат-контроль, аудиосистему Dynaudio с двенадцатью динамиками, множество вариантов подсветки салона, портативный холодильник, а для пассажиров второго ряда подготовили подстаканники с функцией подогрева и охлаждения. В качестве опции доступен потолок с эффектом «Звёздное небо», а также ручная отделка сидений из натуральной кожи бежевого цвета.

Топовая версия Voyah Dream предлагается как с полностью электрической «начинкой», так и с подключаемой гибридной установкой. В первом случае минивэн оснащается двухмоторной системой (по одному электродвигателю на каждой оси), совокупная отдача которой равна 435 л.с., а максимальный крутящий момент – 620 Нм. Ёмкость батареи составляет 108,7 кВт*ч, дальнобойность на одной зарядке – 482 км (при расчёте по циклу WLTP). На разгон с места до «сотни» электрическому минивэну требуется 5,9 секунды, а его пиковая скорость ограничена отметкой в 200 км/ч.



У подзаряжаемого гибрида Voyah Dream в основе установки находится бензиновый 1,5-литровый двигатель, работающий в тандеме с двумя электромоторами. Суммарная мощность этой системы равна 394 л.с. (610 Нм). Его максимальная скорость такая же как и у «электрички», а первую «сотню» он набирает за 6,6 секунды. Общий запас хода у гибридной версии Voyah Dream равен 750 км (по циклу WLTP). Привод – только полный.



В российском офисе Voyah пока не обнародовали ценник Dream в топовом исполнении First; очевидно, что такие машины окажутся дороже, по сравнению с «обычными» минивэнами. Согласно официальному сайту, гибридный MPV сейчас можно купить минимум за 10,29 млн рублей, а полностью электрический вариант обойдётся не менее чем в 11,29 млн рублей.