В РФ стартовали продажи Voyah Dream Long Range с более мощной техникой и улучшенной динамикой

Премиальный бренд Voyah принадлежит китайскому концерну Dongfeng. Марка вышла на российский рынок в конце осени 2022 года, а в роли её первенца выступил полностью электрический кроссовер Free. Напомним, официальным импортёром моделей Voyah в РФ является компания «Моторинвест», при этом машины поставляются напрямую из Поднебесной; планов по организации локального производства на данный момент нет.

На фото: Voyah Dream Long Range

В компании ещё в начале прошлого года рассказали о том, что готовятся привезти минивэн Voyah на российский рынок: здесь ему дали имя Dream (в переводе с английского «мечта»), хотя на домашнем рынке его название – Dreamer («мечтатель»). О том, что роскошный пассажирский вэн в богатой версии First появился в продаже, мы сообщали в ноябре 2023-го. Теперь семейство пополнила новая версия с прибавкой Long Range к названию.



Такой вариант оснащается тяговым аккумулятором увеличенной ёмкости – 43 кВт*ч. В состав установки входит 143-сильный бензиновый двигатель, который способен работать в нескольких режимах; так он может либо заряжать тяговую батарею без связи с ведущими колесами, либо исполнять роль традиционного ДВС и приводить минивэн в движение, либо работать в автоматическом комбинированном режиме, то есть самостоятельно распределяя усилия на зарядку и движение.



Также в состав гибридной системы Voyah Dream Long Range входит два электродвигателя, совокупная мощность равна 422 л.с., а максимальный крутящий момент – 620 Нм. На разгон с места до «сотни» такому минивэну требуется 5,9 секунды. Запас хода при движении только на электротяге у новой версии 185 км, а в гибридном режиме – при условии полного топливного бака и полностью заряженной батареи – дальнобойность составляет 915 км (при расчёте по циклу WLTP).



Для сравнения, у ранее представленных версий Voyah Dream без приставки Long Range общий запас хода составляет 750 км, а чисто на электротяге – 103 км. На разгон от 0 до 100 км/ч таким исполнениям требуется 6,6 секунды, совокупная отдача силовой установки составляет 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 610 Нм.



В оснащение Dream Long Range входит обширный комплекс водительских ассистентов, система полного привода, пневмоподвеска, двойное акустическое остекление сдвижных дверей, передние кресла с функций массажа. На вспомогательной панели установили порт Type-C 18W в паре с USB-портом 7.5w, помимо этого, у беспроводной зарядки для смартфонов мощность теперь увеличилась до 50W. Для пассажиров второго ряда предусмотрен электропривод регулировки сидений в продольном направлении и порты для зарядки Type-C (60W). А третий ряд сидений имеет крепления Isofix, ещё его снабдили регулировкой уровня наклона спинок.



В местном представительстве назвали и рекомендованную розничную цену Voyah Dream Long Range – 10 890 000 рублей. Для сравнения, покупка «обычного» гибридного вэна (без приставки) в РФ обойдётся минимум в 10 290 000 рублей, а стоимость варианта в топовом исполнении First равна 16 990 000 рублей. За полностью электрический вариант просят от 11 290 000 рублей.

