Флагманский кроссовер Voyah показался на новых официальных фото. Вероятно, доберётся до РФ

Марка Voyah, принадлежащая поднебесной корпорации Dongfeng, появилась в 2019 году: производитель выпускает под ней полностью электрические и plug-in гибридные модели. На сегодняшний день линейка этого бренда включает в себя пару паркетников – Courage и Free, флагманский седан Passion, а также роскошный минивэн Dream. В дальнейшем модельный ряд пополнит флагманский полноразмерный кроссовер.

На фото: новый флагманский кроссовер Voyah

На днях техническая информация о будущей новинке и её сертификационные снимки появились в базе китайского минпрома. Теперь свежими данными и новыми официальными фото флагманского SUV поделился российский офис марки Voyah. В местном представительстве отметили, что «рабочее» название будущей новинки – Taishan, тогда как китайские СМИ прочат модели имя 9L Taishan.

﻿Судя по всему, у трёхрядного кроссовера есть экспортные перспективы, при этом модель в дальнейшем может добраться в том числе до РФ. В местном офисе отметили, что экспортное название новинки станет известно позже, ближе к её полноценной презентации, которая намечена на четвёртый квартал текущего года.

Ожидается, что Voyah Taishan сможет составить на китайском рынке конкуренцию трёхрядному кроссоверу Zeekr 9X. Напомним, габаритная длина новинки Voyah составляет 5230 мм (на 9 мм короче Zeekr 9X), ширина – 2025 мм (на 4 мм уже), высота – 1817 мм (на 2 мм ниже), а расстояние между осями у него равно 3120 мм (на 49 мм короче).

Новые официальные изображения подтвердили, что флагман Voyah получил большую хромированную радиаторную решётку с рисунком в виде тонких и частых вертикальных прутьев (в стиле люксовых моделей Rolls-Royce), а также с эмблемой бренда. Ещё можно отметить, что модель снабдили двухъярусной светодиодной головной оптикой (в верхней части находятся дневные ходовые огни, ниже – основные блоки фар).

Кроссоверу достались 22-дюймовые колёсные диски с гальваническим покрытием, подножки с электроприводом, хромированная рамка бокового остекления, аналогичные утопленные дверные ручки с дизайном «под космос», лидар, интегрированный в переднюю часть крыши. Корма получила спойлер в верхней части багажной двери и «монофонарь». Судя по снимкам, модели будет доступен двухцветный окрас кузова.

Voyah Taishan, вероятно, снабдили комплексом электронных водительских помощников разработки Huawei, улучшение маневренности обеспечивает поворотная задняя ось. А Кроме того, трёхрядной модели обещан автопилот L3 (для скоростных трасс), система насчитывает 34 датчика, включая 4 лидара.

На фото: корма нового флагманского кроссовера Voyah (снимок из базы минпрома КНР)

В основе модели лежит платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой. Как отметили в российском офисе Voyah, гибридная установка включает в себя два электромотора и бензиновый двигатель, по данным минпрома КНР, речь идёт о 150-сильной турбочетвёрке объёмом 1,5 литра. В состав системы также войдёт тяговая батарея ёмкостью 65 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге составляет до 300 км (по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность – 1120 км. Пополнить заряд аккумулятора с 20 до 80% можно за 12 минут, а расход топлива в смешанном цикле у Taishan не превышает 6,6 литра.