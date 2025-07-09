К выходу на рынок готовится флагманский кроссовер Zeekr 9X: салон и подробности о технике

Китайская марка Zeekr, входящая в состав холдинга Geely, появилась в 2021 году. Изначально под ней предполагалось продавать только «электрички», однако позже компания приняла решение добавить в линейку plug-in гибриды. Свой флагманский полноразмерный кроссовер с индексом 9X бренд Zeekr анонсировал в марте текущего года, а его внешность была рассекречена в апреле.

На фото: Zeekr 9X

Теперь компания официально рассекретила салон Zeekr 9X. Интерьер оформлен в чёрно-белой гамме с белой прострочкой и древесными вставками. На передней панели располагается трёхспицевое рулевое колесо с усечённым ободом, оно тоже получило двухцветную отделку, которая дополнена хромированным декором. Перед водителем находится виртуальная приборка, в центре – большой горизонтальный планшет информационно-развлекательной системы.

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Блоки для управления регулировками передних кресел расположены на внутренней стороне дверей, под блоком управления климатической установкой установлено устройство для беспроводной зарядки смартфонов. Трёхрядный салон Zeekr 9X рассчитан на шестерых седоков (2+2+2). При этом во втором ряду установлена пара отдельных кресел с подлокотниками и оттоманками, а по центру между ними располагается отдельный дисплей.

Помимо этого, теперь стали известны подробности о технике флагманского кроссовера. В его основе лежит платформа SEA-S (китайское название – Haohan-S). Как Kolesa.ru сообщал ранее, Zeekr 9X получил plug-in гибридную силовую установку, которая может работать как в последовательном, так и в параллельном режиме (то есть у ДВС есть механическая связь с колёсами). Известно, что этому SUV положена 900-вольтовая электрическая архитектура.

На фото: салон Zeekr 9X 1 / 2 На фото: салон Zeekr 9X 2 / 2

В состав системы входит 2,0-литровый турбомотор мощностью 279 л.с., который работает в тандеме с тремя электродвигателями: два расположены на передней оси (по 394 л.с.), один – на задней (503 л.с.). Совокупная отдача plug-in гибридной установки Zeekr 9X составляет 1400 л.с. На разгон с места до «сотни» полноразмерному SUV требуется всего 3,1 секунды, а его максимальная скорость равна 240 км/ч.

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Ёмкость тяговой батареи CATL, входящей в состав установки Zeekr 9X, равна 70 кВт*ч. Пополнить заряд аккумулятора с 20 до 80% можно всего за 9 минут. Известно, что запас хода при движении только на электротяге составляет 380 км (при расчёте по циклу CLTC). Совокупную дальнобойность кроссовера в компании пока не раскрыли, по предварительным данным, он превысит 1000 км.

Габаритная длина флагманского кроссовера равна 5239 мм, ширина – 2029 мм, высота – 1819 мм, а расстояние между осями составляет 3169 мм. Zeekr 9X получил 22-дюймовые кованые диски, различные водительские ассистенты и пневмоподвеску, которая позволяет водителю регулировать дорожный просвет на 110 мм, при этом максимальный показатель достигает 288 мм.

Дилеры на домашнем рынке начнут собирать предзаказы на Zeekr 9X в конце следующего месяца, а старт живых продаж в Китае намечен на конец третьего квартала 2025-го. Цены станут известны позже.