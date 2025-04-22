Zeekr 9X: монументальный флагманский SUV с мощной гибридной силовой установкой

Накануне открытия Шанхайского автосалона премиальный бренд Zeekr, входящий в состав холдинга Geely, рассекретил внешность своего флагманского кроссовера 9X, который первым в линейке Zeekr примерит plug-in гибридную силовую установку. Прежде все модели Zeekr были только электромобилями.

Запущенный в 2021 году электромобильный бренд Zeekr сегодня очень хорошо известен не только в Китае, но и в России и Европе, причём в Европе, в отличие от России, Zeekr представлен официально (у нас — через серых дилеров). Между тем темпы роста продаж Zeekr не такие высокие, как хотелось бы руководству Geely, поэтому с этого года Zeekr будет продавать не только электромобили, но и plug-in гибриды. В первом квартале текущего года продажи Zeekr в Китае, по данным CAAM, составили 40 092 электромобиля (+21,3% по сравнению с АППГ), тогда как компания Li Auto реализовала 92 865 машин (+15,5%). Именно благодаря гибридным кроссоверам Li Auto вырвалась в лидеры премиум-сегмента китайского авторынка, Zeekr пока догоняет.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

В дизайне кроссовера Zeekr 9X легко угадываются черты минивэна Zeekr 009, особенно в оформлении передка, а в его угловатом профиле с высокими окнами есть что-то от Rolls-Royce Cullinan. В хромированную центральную вставку заднего бампера интегрированы выхлопные патрубки (возможно, это их имитация), указывающие на то, что под капотом находится ДВС. Сразу анонсирована топ-версия Zeekr 9X с золотой отделкой по аналогии со свежепредставленным Zeekr 009 Grand Collector's Edition.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Салон Zeekr 9X пока не рассекречен, технические характеристики тоже пока тайна — известно лишь, что plug-in гибридная силовая установка кроссовера будет достаточно мощной, чтобы обеспечить разгон до «сотни» примерно за три секунды. Гибридная силовая установка сможет работать как в последовательном, так и в параллельном режиме, то есть у ДВС будет механическая связь с колёсами.

1 / 2 2 / 2

Лидар над лобовым стеклом указывает на то, что Zeekr 9X будет щедро оснащён электронными ассистентами водителя, вплоть до автопилота третьего уровня по классификации SAE — правда, автопилоты третьего уровня в Китае пока не легализованы и вряд ли будут легализованы в ближайшем будущем.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Сколько будет стоить Zeekr 9X, тоже пока неизвестно. Китайские СМИ ожидают, что базовая версия кроссовера обойдётся минимум в 500 000 юаней (5,53 млн рублей в переводе по текущему курсу), за топ-версию в золоте нужно будет отдать порядка 1 000 000 юаней (11,06 млн рублей). Старт продаж ожидается в третьем квартале этого года.