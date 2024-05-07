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  • Обновлённый Rolls-Royce Cullinan: дизайн в стиле сухопутной яхты и прежняя техника

Обновлённый Rolls-Royce Cullinan: дизайн в стиле сухопутной яхты и прежняя техника

07.05.2024 133 0 0

Британская компания Rolls-Royce Motor Cars, входящая в состав BMW Group, представила обновлённый кроссовер Cullinan. Значительной ревизии подвергся внешний облик автомобиля, салон стал более изысканным и современным, а вот 6,75-литровый бензиновый битурбомотор V12 избежал модернизации, ведь в 2030 году Rolls-Royce планирует полностью переключиться на электромобили.

Cullinan дебютировал в 2018 году, он практически сразу же стал самой популярной моделью марки Rolls-Royce и позволил ей ставить рекорд за рекордом продаж. В прошлом году марка Rolls-Royce реализовала в мире 6032 автомобиля, основной спрос, разумеется, пришёлся на Cullinan, он же позволил значительно снизить средний возраст клиента британской марки — с 56 лет в 2010 году до 43 лет сегодня. Лишь 10% владельцев Cullinan пользуются услугами шофера, остальные водят роскошный кроссовер самостоятельно.

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Официальное название обновлённого кроссовера — Rolls-Royce Cullinan Series II. Снаружи отличить модель первой серии от второй не составит труда: передок основательно перекроен и, честно говоря, у многих сетевых комментаторов он вызвал недоумение — мол, откуда эти косые линии на бампере, словно к стоковому Cullinan прикрутили обвес от Mansory. На самом деле всё не так страшно, если знать подоплёку: дизайнеры хотели придать этой модели сходство с рассекающей воду яхтой, и косые линии бампера символизируют воду, расходящуюся в сторону от носа судна.

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Передние фары стали у́же и обзавелись боковыми светодиодным «потёками» дневных ходовых огней, радиаторная решётка получила искусную подсветку. Корма стала более монументальной на вид из-за более рельефного бампера с интегрированными в него более крупными выхлопными патрубками. Диаметр колёс увеличился с 22 до 23 дюймов, их дизайн стал намного более авангардным, особенно у топ-версии Black Badge (белая машина на фотографиях). Версия Black Badge, кроме того, имеет чёрный декор вместо серебристого и выглядит более агрессивно.

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Изменения в салоне менее масштабные и затрагивают в основном отделку. На передней панели перед пассажиром появилось декоративное световое пано и примыкающие к нему новые стрелочные часы, под которыми в выемке установлена маленькая фигурка «Духа экстаза». Обновлена графика приборного экрана, установлена свежая версия фирменной мультимедийной системы Spirit, что работает в тандеме с мобильным приложением Whispers. Заметно изысканнее стали отделочные материалы: кожа теперь имеет формирующую рисунки художественную перфорацию, а текстильные вставки из бамбука — художественное плетение волокон. Намного более изощрённой стала атмосферная светодиодная подсветка. 1600-ваттная аудиосистема с 18 громкоговорителями теперь легче коммуницирует в внешними устройствами. Нижняя створка багажной двери по-прежнему может использоваться как скамейка для пикника с раскладными кожаными стульчиками.

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На базовом Cullinan 6,75-литровый бензиновый V12 по-прежнему выдаёт 571 л.с. и 850 Нм, коробка передач — 8-ступенчатый «автомат» ZF, привод — только полный, с муфтой отбора мощности на передние колёса. На версии Black Badge отдача двигателя V12 увеличена до 600 л.с. и 900 Нм. Адаптивная пневмоподвеска с регулируемым дорожным просветом и полноуправляемое шасси входят в стандартное оснащение. Динамические характеристики обновлённого кроссовера пока не раскрыты, для ориентира скажем, что дорестайлинговый Cullinan набирает первую «сотню» за 5,2 с (Black Badge — за 4,9 с), максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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Прайс-лист на обновлённый Rolls-Royce Cullinan не опубликован. По данным британского журнала Autocar, минимальная цена рестайлингового кроссовера составит порядка 330 000 фунтов стерлингов.

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