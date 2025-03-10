Geely выпустит конкурента Li L9: анонсирован большой кроссовер Zeekr 9X

Входящая в состав холдинга Geely Auto марка Zeekr анонсировала новинку – опубликованы фото и видео полноразмерного кроссовера с индексом 9X. Модель станет новым флагманом бренда. А еще это будет его первый гибрид – сейчас в гамме Zeekr представлены исключительно электрокары.

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Машина на фирменных кадрах все еще обклеена маскировочной пленкой, однако кое-какое представление о внешности получить уже можно. Так, у Zeekr 9X будут кузов в стиле Range Rover, двухъярусная головная оптика, вертикальные задние фонари и крупные колеса. Над лобовым стеклом установят лазерный радар. Китайские профильные медиа также пишут, что длина новинки составит примерно 5,2 метра.

Интерьер засвечен совсем уже мельком. Впрочем, и так понятно, что кроссоверу достанется крупный тачскрин мультимедийной системы. Да и вообще, физических клавиш, скорее всего, практически не будет. Предполагается, что новинку предложат в трехрядном исполнении.

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По неофициальным данным, в состав силовой установки войдут бензиновый турбомотор, который будет работать в основном в режиме генератора, и сразу несколько электродвигателей. То есть, для Zeekr 9X будет предусмотрен полный привод. Кроме того, модели прочат пневмоподвеску.

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Мировая премьера Zeekr 9X пройдет в конце апреля на Шанхайском автосалоне. Хотя не исключено, что дизайн раскроют еще до презентации. В продаже гибридный кроссовер ждут в третьем квартале, на китайском рынке его главными конкурентами станут Li L9 и Denza N9.