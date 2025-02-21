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Флагманский кроссовер Denza N9 от BYD оказался дороже Li L9

21.02.2025 147 0 0

Марка Denza начала принимать заявки на свой гигантский паркетник с индексом N9. На первом этапе клиентам предложен гибрид, позже на рынок выйдет полноценный электрокар.

Премьеру огромного трехрядного кроссовера Denza N9 провели осенью 2024-го, о старте серийного производства было объявлено неделю назад. Ну а теперь в Китае открыли прием предварительных заказов, хотя списка комплектаций пока нет. Цены тоже пока предварительные, так как полномасштабный выход модели намечен на март. Напомним, изначально марка Denza была создана компаниями Mercedes (на тот момент еще Daimler) и BYD, но затем немцы утратили к ней интерес и полностью вышли из проекта. Так что ныне это суббренд BYD.

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Среди особенностей внешности Denza N9 – внушительный передний бампер, выполненные в виде раздельных узких плашек задние фонари и выкидные ручки дверей. Для модели также заявлены выдвижные подножки, а вместо традиционных наружных зеркал можно выбрать камеры.

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Длина N9 равна 5258 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1830 мм, колесная база –3125 мм. Таким образом, по своим габаритам новинка Denza даже превзошла кроссовер Li L9, который считается ее главным конкурентом. Размеры модели Li Auto (в китайской спецификации): 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

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Denza N9 имеет шестиместный салон. Внутри – три экрана на передней панели, отдельный крупный дисплей предусмотрен и для задних седоков (он крепится к потолку). Под расположенным между передними креслами боксом-подлокотником спрятан выдвижной холодильник, причем его можно открыть голосом. Сиденья второго ряда имеют откидные подставки для ног. Спинки сидений первого и второго рядов можно сложить – тогда получится либо два раздельных спальных места или одно гигантское ложе. В список оборудования еще входит продвинутый автопилот.

На данный момент к заказу доступен гибридный полноприводный кроссовер Denza N9. Силовая установка включает бензиновый турбомотор 2.0 (207 л.с.; работает в режиме генератора) и три электродвигателя (один спереди и два сзади). Суммарная отдача системы – 925 л.с. Паркетник также имеет пневматическую подвеску. По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью примерно 47 кВт*ч. Сообщается, что только на электротяге N9 проедет 200 км по китайскому циклу CLTC, общая дальнобойность – 1300 км. Позже на рынок выйдет полноценный электрокар, у него тоже будет трехмоторная установка, но точные характеристики еще не раскрыты.

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Цена Denza N9 варьируется от 450 000 до 550 000 юаней, что эквивалентно около 5,5 млн – 6,7 млн рублей. Для сравнения, Li L9 сейчас стоит 409 800 – 439 800 юаней (5 млн – 5,3 млн рублей). Впрочем, помним о том, что прайс-лист N9 предварительный, то есть цены реальные наверняка окажутся ниже. Не исключено, что базовый кроссовер будет стоить примерно столько же, сколько и самый доступный Li L9.

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