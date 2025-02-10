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  • Огромный кроссовер Denza N9 от BYD: конкурент Li L9 встал на конвейер

Огромный кроссовер Denza N9 от BYD: конкурент Li L9 встал на конвейер

10.02.2025 239 0 1

Марка Denza готовится запустить в продажу новый флагманский кроссовер N9. Предполагается, что сначала клиентам предложат гибрид, позже на рынок выйдет и чисто электрическая версия.

Премьера нового гигантского кроссовера Denza N9 состоялась осенью 2024-го. А в минувшие выходные марка объявила о старте массового производства модели. Напомним, изначально бренд был создан компаниями Mercedes (на тот момент еще Daimler) и BYD. Но немцев результаты Denza разочаровали, они утратили к нему интерес. Сначала Mercedes сократил свою долю с 50 до 10%, а в прошлом году полностью вышел из проекта. Так что теперь Denza – это суббренд BYD. Ну а кроссовер N9 станет его новым флагманом.

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Длина кроссовера равна 5258 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1830 мм, колесная база –3125 мм. То есть по своим габаритам Denza N9 даже превзошел кроссовер Li L9, который считается его главным конкурентом. Размеры модели Li Auto (в китайской спецификации): 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

Среди особенностей внешности N9 – массивный передний бампер, выкидные ручки дверей и выполненные в виде раздельных узких полосок задние фонари. Для флагмана также заявлены лидар и выдвижные подножки, плюс за доплату вместо традиционных наружных зеркал можно будет заказать камеры.

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В шестиместном салоне – три экрана на передней панели. Для задних седоков тоже предназначен крупный дисплей – он крепится к потолку. Под боксом-подлокотником, который расположен между передними сиденьями, спрятан выдвижной холодильник, причем его можно открыть голосом. Кресла второго ряда имеют откидные подставки для ног. Разумеется, в списке оборудования еще значатся подогрев, вентиляция и массажер сидений.

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Известно, что Denza N9 будет доступен в виде гибрида или полноценного электрокара. Китайцы пишут, что именно гибридная версия и поступит в продажу первой. Установка такого кроссовера включает бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 207 л.с. (он работает в режиме генератора) и три электродвигателя: передний выдает 272 л.с., каждый из двух задних – по 326 л.с. По предварительным данным, гибрид укомплектован батареей емкостью примерно 47 кВт*ч. Кроссоверу также обещана пневматическая подвеска. У электрокара тоже будет трехмоторная система, но точные характеристики все еще не раскрыты. 

Ожидается, что в Китае прием заказов на Denza N9 откроют до конца февраля. Компания BYD активно взялась за продвижение бренда Denza на экспортных рынках, так что впоследствии кроссовер должен появиться и в других странах.

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