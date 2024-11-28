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  • Гигантский кроссовер Denza N9 от BYD: конкурент Li L9 показал люксовый интерьер

Гигантский кроссовер Denza N9 от BYD: конкурент Li L9 показал люксовый интерьер

28.11.2024 5703 0 0

Новый флагман суббренда BYD, как ожидается, стартует на домашнем рынке до конца текущего года. Трехрядная модель будет доступна в виде гибрида или полноценного электрокара.

Внешность большого кроссовера Denza N9 сама марка раскрыла в октябре. В том же месяце благодаря китайскому Минпрому стали известны основные характеристики модели. А в середине ноября предсерийный SUV показали на автосалоне в Гуанчжоу, однако у выставочного образца были тонированные стекла и запертые двери. Теперь же наконец рассекречен шестиместный интерьер. Напомним, изначально Denza была создана компаниями Mercedes (на тот момент еще Daimler) и BYD. Но немцев разочаровали результаты бренда, и они утратили к нему интерес. Сначала Mercedes сократил свою долю с 50 до 10%, а в этом году полностью вышел из проекта. Так что сегодня Denza – это суббренд BYD.

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Передняя часть салона N9 оформлена в стиле представленных недавно гигантского хэтчбека Denza Z9 GT и седана Denza Z9. На панели – три отдельных экрана, причем центральный планшет возвышается над ней. Для задних пассажиров предусмотрен собственный дисплей – он крепится к потолку. На центральном тоннеле расположены две площадки для беспроводной зарядки. Клавиши и рычажки сделали «хрустальными».

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Под боксом-подлокотником между передними сиденьями спрятан выдвижной холодильник, его можно открыть голосом. Кресла второго ряда – с подставками для ног. Спинки первого и второго рядов откидываются назад, образуя спальные места. Разумеется, сиденья имеют вентиляцию, подогрев и массажер.

Что же касается дизайна экстерьера, то у Denza N9 внушительный передний бампер, выдвижные ручки дверей и раздельные задние фонари, которые при этом растянуты практически на всю ширину машины. Для кроссовера заявлены лидар, выдвижные боковые подножки и буксировочный крюк. Вместо привычных наружных зеркал можно будет заказать камеры.

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Длина N9 равна 5258 мм, ширина – 2030 мм, высота – 1830 мм, колесная база –3125 мм. Таким образом, по своим габаритам флагман Denza превзошел кроссовер Li L9, который считается его главным конкурентом. Размеры модели Li Auto (в китайской спецификации): 5218/1998/1800 мм, расстояние между осями – 3105 мм.

Denza N9 предложат в виде гибрида или полноценного электрокара. В состав установки первой модификации войдут бензиновый турбомотор 2.0 мощностью 207 л.с. (он будет работать в режиме генератора) и три электродвигателя: передний будет выдавать 272 л.с., каждый из двух задних – 326 л.с. По предварительным данным, гибрид получит батарею емкостью примерно 47 кВт*ч. У электрокара тоже будет трехмоторная система, но точные характеристики пока не раскрыты. А еще кроссоверу обещана пневматическая подвеска.

Китайские профильные медиа пишут, что заказы на Denza N9 начнут принимать в декабре.

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