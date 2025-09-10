Конкурент Zeekr 9X: к скорому выходу на рынок готовится новый большой кроссовер Voyah

Принадлежащая поднебесной корпорации Dongfeng марка Voyah появилась в 2019 году: под ней предполагалось выпускать полностью электрические и plug-in гибридные модели. Актуальный модельный ряд этого бренда на сегодняшний день включает в себя паркетники Courage и Free, флагманский седан Passion и роскошный минивэн Dream. В скором времени в линейку войдёт большой трёхрядный кроссовер.

По данным китайского издания Autohome, новому SUV марки Voyah присвоят название 9L Taishan (не исключено, что у экспортной версии будет иное имя). Теперь снимки, а также первые подробности об этом автомобиле появились в базе китайского минпрома. Предполагается, что Voyah 9L Taishan на рынке сможет составить конкуренцию большому кроссоверу Zeekr 9X.

На фото: Voyah 9L Taishan

Габаритная длина новинки Voyah составляет 5230 мм (на 9 мм меньше, чем у Zeekr 9X), ширина – 2025 мм (на 4 мм меньше), высота – 1817 мм (на 2 мм меньше), а расстояние между осями у него равно 3120 мм (на 49 мм меньше). Кроссовер 9L Taishan получил большую хромированную радиаторную решётку с рисунком в виде тонких и частых вертикальных прутьев (в стиле люксовых моделей Rolls-Royce), плотной рамкой и логотипом бренда по центру.

Ещё грядущий трёхрядный SUV Voyah получил двухэтажную головную оптику, трапециевидный с вертикальными чёрными планками центральный воздухозаборник, а также пару боковых с рисунком в виде сетки с мелкими ячейками. Ещё новинка получила лидар, интегрированный в переднюю часть крыши, обычные наружные зеркала, утопленные дверные ручки, хромированную окантовку линии бокового остекления и аналогичные колёсные диски, тоже оформленные «под люкс».

Корму 9L Taishan украсили лаконичным спойлером в верхней части пятой двери, задними фонарями, выполненными в виде единого элемента, проходящего через всю ширину багажника, а также парой узких горизонтальных светоотражателей, расположенных в нижней части заднего бампера.

Информации об интерьере кроссовера Voyah пока практически нет. Известно, что салон получит трёхрядную компоновку, вероятно, он будет рассчитан на семерых, либо на шестерых седоков. Также поднебесные СМИ отмечают, что модель снабдят комплексом электронных водительских помощников разработки Huawei.

О «начинке» Voyah 9L Taishan полной информации пока нет. Как Kolesa.ru сообщал ранее, в основе модели будет платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой, ожидаются как plug-in гибридные, так и полностью электрические версии. Согласно информации из базы минпрома КНР, в состав подключаемой гибридной системы войдёт 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с., а также литий-ионная тяговая батарея от CATL и Honeycomb Energy (ёмкость неизвестна). Запас хода при движении только на электротяге при расчёте по циклу CLTC составит 370 км, совокупная дальнобойность – 1400 км. Остальные подробности о технике будут рассекречены позже.