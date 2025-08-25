Мощь и пафос: новый флагманский кроссовер Voyah составит конкуренцию Zeekr 9X

Премиальный бренд Voyah, принадлежащий китайской корпорации Dongfeng, продолжает расширять модельную линейку: в четвёртом квартале этого года на рынок выйдет большой трёхрядный кроссовер с 800-вольтовой электрической архитектурой и новейшим автопилотом от Huawei.

Бренд Voyah был запущен в 2019 году для выпуска высокотехнологичных электрических и plug-in гибридных автомобилей. Сейчас модельный ряд Voyah составляют условно компактный кроссовер Courage, условно среднеразмерный кроссовер Free, флагманский седан Passion и роскошный минивэн Dream. В первые годы работы дела у Voyah в Китае шли вяло, но затем марка, что называется, раскрутилась и пошла в рост: за первые семь месяцев этого года она, по данным CAAM (Китайская ассоциация автопроизводителей), реализовала 68 144 автомобилей, что на 87,3% больше продаж в январе-июле 2024-го. Наибольшим спросом пользуется минивэн Dream: его продажи за тот же период составили 44 319 шт. (+116,2%).

Пятой моделью Voyah, как на днях выяснилось, станет большой кроссовер, известный под кодовым именем Taishan (коммерческое название может быть иным) — его фотографии в камуфляжной обёртке были опубликованы на официальной страничке Voyah в китайской социальной сети Weibo. К картинкам прифотошоплены представители фауны, призванные подчеркнуть выдающиеся способности флагманского SUV на бездорожье — мол, видит далеко, как орёл, быстр и силён, как волк, проворен на песке, как ящерица.

Отвесный передок нового кроссовера Voyah получил двухэтажную «оптику» и гигантский «гриль», капот — достаточно длинный и почти горизонтальный, но при этом общие формы кузова не такие угловатые, как у кроссовера Zeekr 9X, который выйдет на китайский рынок в ближайшее время и будет для Voyah Taishan одним из главных конкурентов.

Технических подробностей о Voyah Taishan пока немного: известно, что его габаритная длина составит около 5,3 м, колёсная база — около 3,1 м. Платформа будет иметь 800-вольтовую электрическую архитектуру, ожидаются как plug-in гибридные, так и полностью электрические версии. В оснащение войдёт разработанный Huawei комплекс электронных ассистентов водителя, корректную работу которого обеспечит обширный комплект органов искусственного зрения, в том числе четыре лидара. Заявлен даже автопилот третьего уровня по классификации SAE, но это для красного словца и престижа — автопилоты третьего уровня в Китае пока не легализованы (разрешён максимум второй уровень) и вряд ли будут легализованы в ближайшем будущем.

Напомним, что бренд Voyah официально представлен в России, и полагаем, грядущий флагманских кроссовер достаточно оперативно доберётся до дилеров.

