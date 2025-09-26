Voyah рассекретила официальное имя кроссовера и начала принимать заказы на седан Passion L

Входящий в состав корпорации Dongfeng бренд Voyah, был основан в 2019 году для выпуска полностью электрических и plug-in гибридных моделей. Совсем скоро стартуют официальные продажи ещё двух новинок этой марки. Одной из них станет роскошный большой седан, второй – флагманский полноразмерный кроссовер.

На фото: кроссовер Voyah Taishan 1 / 3 На фото: кроссовер Voyah Taishan 2 / 3 На фото: кроссовер Voyah Taishan 3 / 3

Теперь китайский производитель официально подтвердил, что новый SUV марки Voyah получит имя Taishan. Отметим, так называется гора в китайской провинции Шаньдун, её высота составляет 1545 метров, а буквальный перевод наименования – «гора восхода». Как мы отмечали ранее, есть шанс, что трёхрядный SUV может добраться до российского рынка, но подробности об экспортных перспективах появятся позже, ближе к полноценному дебюту, который пройдёт в четвёртом квартале текущего года.

Предполагается, что Voyah Taishan на китайском рынке сможет побороться за покупателей с трёхрядным кроссовером Zeekr 9X. Габаритная длина шестиместной новинки Voyah равна 5230 мм (на 9 мм меньше по сравнению с 9X), ширина – 2025 мм (на 4 мм меньше), высота – 1817 мм (на 2 мм меньше), а расстояние между осями у него составляет 3120 мм (на 49 мм меньше). Коэффициент аэродинамического сопротивления – 0,278.

О деталях внешности Voyah Taishan мы сообщали ранее, салон пока не раскрыт. Серийный автомобиль, вероятно, снабдят комплексом электронных водительских помощников разработки Huawei, пневмоподвеской, ещё трёхрядной модели пообещали автопилот L3 (для скоростных трасс), для работы системы предусмотрели 34 датчика, в их числе четыре лидара.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Напомним, в основу флагманского кроссовера ляжет платформа с 800-вольтовой электрической архитектурой. Voyah Taishan положена гибридная установка, которая будет включать в себя два электромотора и бензиновую 150-сильную турбочетвёрку объёмом 1,5 литра. В состав системы войдёт тяговая батарея ёмкостью 65 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге не превысит 300 км (по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность при полном баке и полностью заряженном аккумуляторе составит 1120 км. Известно, что на пополнение заряда батареи с 20 до 80% необходимо 12 минут. Расход топлива в смешанном цикле у нового флагманского SUV окажется не более 6,6 литра.

На фото: седан Voyah Passion L 1 / 3 На фото: седан Voyah Passion L 2 / 3 На фото: седан Voyah Passion L 3 / 3

Ещё марка Voyah рассекретила салон седана Passion L. Напомним, эта модель является модернизированной и более роскошной версией «просто» Voyah Passion. В Китае модель известна и под другим именем – Zhuiguang или Chasing Light. Подробности о внешности оформленной «под люкс» четырёхдверки мы сообщали ранее.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Габаритная длина Voyah Passion L равна 5125 мм (на 37 мм больше, чем у дореформенного седана), ширина – 1985 мм (на 15 мм больше), высота – 1505 / 1522 мм в зависимости от версии (у «просто» Passion – 1505 / 1515 мм). Колёсная база у нового седана равна 3010 мм (на 10 мм больше).

На фото: салон седана Voyah Passion L 1 / 3 На фото: салон седана Voyah Passion L 2 / 3 На фото: салон седана Voyah Passion L 3 / 3

Интерьер Passion L получит кожаную отделку, рулевое колесо с усечённым снизу ободом, небольшой дисплей, исполняющий роль виртуальной приборки, а по центру передней панели расположен более крупный тачскрин информационно-развлекательной системы с функцией голосового управления Hongmeng. Четырёхдверка также получила панорамную крышу с люком, устройство для беспроводной зарядки смартфонов, передние кресла с подогревом, вентиляцией и массажем.

1 / 3 2 / 3 3 / 3

Voyah Passion L оснастили гибридной силовой установкой, в состав которой входят работающий в режиме генератора бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 150 л.с. и два электродвигателя. По данным китайских СМИ, отдача переднего электромотора равна 204 л.с., заднего – 313 л.с.; предположительно, седан снабдили тяговой батареей ёмкостью 63 кВт*ч. Запас хода при движении только на электротяге у седана составляет 410 км (по циклу CLTC).

Дилеры марки на домашнем рынке, в Китае, уже начали собирать предзаказы на Voyah Passion L, однако цены компания намерена рассекретить позже.