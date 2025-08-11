Седан Voyah Passion L готовится к дебюту: больше и роскошнее

Четырехдверка в гамме принадлежащей концерну Dongfeng премиальной марки Voyah появилась в самом конце 2022 года, ее полномасштабный выход на рынок состоялся в 2023-м. Экспортное название модели – Passion, на родине же она известна как Zhuiguang или Chasing Light. Седан стартовал в виде электрокара, а затем у него появилась подзаряжаемая гибридная версия. В Китае Voyah Passion хитом так и не стал: по данным местных медиа, за шесть месяцев 2025-го там реализовано всего 1853 гибрида (электроверсию в статистике не учитывают, хотя на потребительском сайте такой вариант еще присутствует). И все же Voyah не собирается отказываться от своего единственного седана – к дебюту готовится значительно модернизированная версия с приставкой в виде буквы L в названии. Сертификат такой модели уже внесли в каталог Минпрома КНР, одновременно сам производитель распространил первые фирменные фото.

Voyah Passion L 1 / 2 Voyah Passion L 2 / 2

Седану полностью перекроили переднюю часть: Voyah Passion L досталась двухэтажная головная оптика, новые бампер и капот. На данный момент сертифицирован только гибрид – видимо, электроверсию все же окончательно отправили в отставку. Напомним, аналогичным образом Voyah поступила и с кроссовером Free. Гибридная же четырехдверка еще получила новую радиаторную решетку – с вертикальными прорезями. А с боков убрали L-образные хромированные вставки. Для Voyah Passion L также предусмотрены колеса нового дизайна (19- и 20-дюймовые) и двухцветная окраска кузова. В итоге, седан стал выглядеть гораздо внушительнее.

Voyah Passion L

Над лобовым стеклом красуется лидар, на крышке багажника есть значок ADS 4 – это значит, что, как и модернизированный паркетник Voyah Free+, четырехдверку предложат с автопилотом фирмы Huawei.

Voyah Passion L 1 / 2 Voyah Passion L 2 / 2

Интерьер «эльки» пока не засвечен. Скорее всего, внутри вместо гигантского табло на всю ширину передней панели установили раздельные экраны приборки и мультимедиа.

Voyah Passion L 1 / 3 Voyah Passion L 2 / 3 Voyah Passion L 3 / 3

Длина Voyah Passion L равна 5125 мм, что на 37 мм больше, чем у дореформенного седана. В ширину модель прибавила 15 мм (теперь 1985 мм). Высота в зависимости от версии составляет 1505 или 1522 мм (показатель предшественника – 1505 или 1515 мм). Растянули даже колесную базу – отныне 3010 мм против 3000 мм у прежнего седана.

Дореформенный Voyah Passion PHEV 1 / 5 Дореформенный Voyah Passion PHEV 2 / 5 Дореформенный Voyah Passion PHEV 3 / 5 Дореформенный Voyah Passion PHEV 4 / 5 Дореформенный Voyah Passion PHEV 5 / 5

В состав силовой установки Passion L входят бензиновый турбомотор 1.5 мощностью 150 л.с. (работает в режиме генератора) и пара электродвигателей, то есть, как и предшественник, седан имеет полный привод. Официальных данных об электрической начинке пока нет. Китайцы пишут, что электромоторы выдают 204 и 313 л.с. Система прежнего гибрида состоит из 136-сильного турбомотора 1.5 (тоже работает только в режиме генератора), электродвигателей мощностью 177 и 217 л.с., батареи емкостью 43 кВт*ч.

Полноценную презентацию седана Voyah Passion L проведут в Китае до конца 2025-го. Что же касается России, то у нас лишь недавно локализовали сборку гибридного Passion. Так что если четырехдверка с новым дизайном и доберется до нашего рынка, то не раньше, чем через год-два.