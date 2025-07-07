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  • Стартовали продажи гибридного седана Voyah Passion с местной пропиской. Цена известна

Стартовали продажи гибридного седана Voyah Passion с местной пропиской. Цена известна

07.07.2025 181 0 0

Рекомендованная розничная стоимость четырёхдверки китайской марки составляет 5 590 000 рублей. На автомобиль действует гарантия – 5 лет или 100 000 км пробега.

Поднебесная компания Dongfeng под брендом Voyah выпускает электрифицированные модели. Первенцем этой марки в 2021 году стал кроссовер Free, а в 2022-м линейку пополнил седан, который на домашнем рынке продаётся под именем Zhuiguang или Chasing Light. Его экспортное название – Passion, под ним модель продаётся в том числе и на российском рынке. Теперь к доступной ранее полностью электрической версии присоединилась ещё одна модификация – гибрид типа range extender: такой седан получил название Voyah Passion EVR.

На фото: Voyah Passion EVR

Российский офис Voyah провёл местную премьеру гибридного седана Passion в ходе ежегодной выставки Иннопром, которая сегодня, 7 июля 2025-го, в 15-й раз открыла свои двери в Екатеринбурге. Как Kolesa.ru сообщал в конце прошлого месяца, сборку четырёхдверок с «фамилией» EVR, предназначенных для российского рынка, было решено наладить на заводе, расположенном в Липецкой области.

Напомним, с этого же конвейера сходят кроссоверы Free и минивэны Dream. Официальным дистрибьютором продукции Voyah в стране является компания «Моторинвест», которой и принадлежит предприятие в Липецкой области. Сегодня местное представительство марки рассказало не только о старте производства Passion EVR, но и о том, что российские дилеры начали принимать заказы на гибридную новинку.

Рекомендованная розничная стоимость Voyah Passion EVR в РФ составляет 5 590 000 рублей. При этом на модель распространяются скидки по госпрограммам – до 35% (но не более 925 000 рублей). Минимальная цена такой четырёхдверки с учётом скидки составляет 4 665 000 рублей. Помимо этого, местная прописка дала возможность в дальнейшем включить китайский седан в список автомобилей, рекомендованных для госзакупок в России.

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Voyah Passion EVR базируется на платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture). В состав его гибридной установки входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с., не имеющий механической связи с колёсами и исполняющий роль генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 43 кВт*ч. В движение седан приводят два электродвигателя, совокупная максимальная отдача которых равна 394 л.с., крутящий момент – 590 Нм.

На фото: салон Voyah Passion EVR

Гибридный седан на разгон с места до «сотни» тратит 5,9 секунды. Отметим, у чисто электрической версии этой четырёхдверки на это упражнение уходит 3,8 секунды, а дальнобойной версии требуется 4,2 секунды. Запас хода при движении только на электротяге у Passion EVR составляет 200 км (при расчёте по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность с полным баком и заряженным аккумулятором равна 1000 км.

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Седан снабдили системой полного привода и адаптивной пневматической подвеской. В список стандартного оснащения входят: фронтальные и боковые подушки безопасности в передних сидениях, а также боковые шторки безопасности; набор водительских помощников, камеры кругового обзора. В представительстве марки отметили, что на все модели Voyah, реализованные в РФ через официальную розничную дилерскую сеть, действует гарантия 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит быстрее).

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