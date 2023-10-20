Made in Russia: составлен список автомобилей для чиновников РФ

Изменения, которые переживает авторынок РФ, сказались в том числе и на выборе моделей для местных чиновников. Если раньше некоторые из госслужащих могли осуществлять закупки машин, к примеру, немецких премиальных марок, то теперь такой возможности у них нет: большинство иностранных компаний к настоящему моменту покинули РФ. Так, BMW больше не выпускает автомобили на Автоторе (завод в Калининградской области), а Mercedes-Benz избавилась от всех местных активов, включая собственный завод в Подмосковье.

На фото: Aurus Senat S600

Теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ подготовили список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих: в нём перечислены не только определённые марки, но и конкретные модели.



Марка Модели Aurus Senat Komendant Evolute i-Pro i-Joy i-Sky Haval Jolion Dargo F7 / F7x H9 Lada Vesta Vesta SW Cross Granta Niva Travel Niva Legend Москвич 3 3е 6 УАЗ Патриот Пикап Профи Хантер СГР (так называемая «Буханка»)

Как мы видим, «чисто» поднебесный бренд в списке числится всего один – Haval, автомобили выпускаются на заводе в Тульской области. Хотя на самом деле «китайцев» в этом перечне, конечно, больше: к примеру, указанные Москвичи и «зелёные» Эволюты представляют собой бэйдж-инжиниринговые модели JAC в первом случае; Dongfeng, а также его суббрендов – во втором.



На фото: Haval Jolion

Ведомство порекомендовало госслужащим при закупках в первую очередь обращать внимание на модели с высоким уровнем локализации производства: в 2023 году необходимый минимум составляет 3,2 тыс. баллов. При этом есть уточнение о том, что закупка автомобилей с показателем ниже указанного порога возможна, но для этого потребуется специальное разрешение Минпромторга.



На фото: Москвич 6

В ведомстве отметили, что «такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объёмов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.



На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

В дальнейшем перечень рекомендуемых к закупке автомобилей для госслужащих будет расширяться по мере появления на конвейерах местных площадок новых моделей. Так, Evolute готовится добавить в линейку минивэн i-Van, а также кроссовер i-Jet, у Москвича тоже появится несколько новинок, в том числе пара SUV с индексами 5 и 8. В свою очередь Lada тоже собирается расширить линейку с помощью новых кроссоверов и семейства Iskra, которое в дальнейшем придёт на смену Granta. Ещё АВТОВАЗ намерен начать выпуск «растянутой» Весты под собственным именем Aura (на превью), которая «заточена» как раз под закупки для чиновников.

