Made in Russia: составлен список автомобилей для чиновников РФ

Изменения, которые переживает авторынок РФ, сказались в том числе и на выборе моделей для местных чиновников. Если раньше некоторые из госслужащих могли осуществлять закупки машин, к примеру, немецких премиальных марок, то теперь такой возможности у них нет: большинство иностранных компаний к настоящему моменту покинули РФ. Так, BMW больше не выпускает автомобили на Автоторе (завод в Калининградской области), а Mercedes-Benz избавилась от всех местных активов, включая собственный завод в Подмосковье.
Теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ подготовили список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих: в нём перечислены не только определённые марки, но и конкретные модели.
|Марка
|Модели
|Aurus
Senat
Komendant
|Evolute
i-Pro
i-Joy
i-Sky
|Haval
Jolion
Dargo
F7 / F7x
H9
|Lada
Vesta
Vesta SW Cross
Granta
Niva Travel
Niva Legend
|Москвич
3
3е
6
|УАЗ
Патриот
Пикап
Профи
Хантер
СГР (так называемая «Буханка»)
Как мы видим, «чисто» поднебесный бренд в списке числится всего один – Haval, автомобили выпускаются на заводе в Тульской области. Хотя на самом деле «китайцев» в этом перечне, конечно, больше: к примеру, указанные Москвичи и «зелёные» Эволюты представляют собой бэйдж-инжиниринговые модели JAC в первом случае; Dongfeng, а также его суббрендов – во втором.
Ведомство порекомендовало госслужащим при закупках в первую очередь обращать внимание на модели с высоким уровнем локализации производства: в 2023 году необходимый минимум составляет 3,2 тыс. баллов. При этом есть уточнение о том, что закупка автомобилей с показателем ниже указанного порога возможна, но для этого потребуется специальное разрешение Минпромторга.
В ведомстве отметили, что «такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объёмов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.
В дальнейшем перечень рекомендуемых к закупке автомобилей для госслужащих будет расширяться по мере появления на конвейерах местных площадок новых моделей. Так, Evolute готовится добавить в линейку минивэн i-Van, а также кроссовер i-Jet, у Москвича тоже появится несколько новинок, в том числе пара SUV с индексами 5 и 8. В свою очередь Lada тоже собирается расширить линейку с помощью новых кроссоверов и семейства Iskra, которое в дальнейшем придёт на смену Granta. Ещё АВТОВАЗ намерен начать выпуск «растянутой» Весты под собственным именем Aura (на превью), которая «заточена» как раз под закупки для чиновников.
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