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Made in Russia: составлен список автомобилей для чиновников РФ

20.10.2023 112 0 0

Министерство промышленности и торговли подготовило перечень моделей, рекомендованных к закупкам для российских госслужащих.

Изменения, которые переживает авторынок РФ, сказались в том числе и на выборе моделей для местных чиновников. Если раньше некоторые из госслужащих могли осуществлять закупки машин, к примеру, немецких премиальных марок, то теперь такой возможности у них нет: большинство иностранных компаний к настоящему моменту покинули РФ. Так, BMW больше не выпускает автомобили на Автоторе (завод в Калининградской области), а Mercedes-Benz избавилась от всех местных активов, включая собственный завод в Подмосковье.

На фото: Aurus Senat S600

Теперь в Министерстве промышленности и торговли РФ подготовили список автомобилей, рекомендованных к закупкам для госслужащих: в нём перечислены не только определённые марки, но и конкретные модели.

МаркаМодели
Aurus
Senat
Komendant
Evolute
i-Pro
i-Joy
i-Sky
Haval
Jolion
Dargo
F7 / F7x
H9
Lada
Vesta
Vesta SW Cross
Granta
Niva Travel
Niva Legend
Москвич
3
6
УАЗ
Патриот
Пикап
Профи
Хантер
СГР (так называемая «Буханка»)

Как мы видим, «чисто» поднебесный бренд в списке числится всего один – Haval, автомобили выпускаются на заводе в Тульской области. Хотя на самом деле «китайцев» в этом перечне, конечно, больше: к примеру, указанные Москвичи и «зелёные» Эволюты представляют собой бэйдж-инжиниринговые модели JAC в первом случае; Dongfeng, а также его суббрендов – во втором.

На фото: Haval Jolion

Ведомство порекомендовало госслужащим при закупках в первую очередь обращать внимание на модели с высоким уровнем локализации производства: в 2023 году необходимый минимум составляет 3,2 тыс. баллов. При этом есть уточнение о том, что закупка автомобилей с показателем ниже указанного порога возможна, но для этого потребуется специальное разрешение Минпромторга.

На фото: Москвич 6

В ведомстве отметили, что «такое решение способствует как поддержке спроса на российские автомобили, так и дальнейшему развитию отечественной автомобильной промышленности, наращиванию объёмов и модернизации производства, совершенствованию модельного ряда.

На фото: Lada Vesta и Vesta SW Cross

В дальнейшем перечень рекомендуемых к закупке автомобилей для госслужащих будет расширяться по мере появления на конвейерах местных площадок новых моделей. Так, Evolute готовится добавить в линейку минивэн i-Van, а также кроссовер i-Jet, у Москвича тоже появится несколько новинок, в том числе пара SUV с индексами 5 и 8. В свою очередь Lada тоже собирается расширить линейку с помощью новых кроссоверов и семейства Iskra, которое в дальнейшем придёт на смену Granta. Ещё АВТОВАЗ намерен начать выпуск «растянутой» Весты под собственным именем Aura (на превью), которая «заточена» как раз под закупки для чиновников.

Россия авторынок законы производство новинки заводы Lada УАЗ Москвич Evolute Haval Aurus

 

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