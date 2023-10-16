Спортивный кроссовер премиум-класса: динамичный Evolute i-Jet представлен в РФ

На разгон с места до «сотни» такому полностью электрическому паркетнику требуется всего 3,7 секунды.

Российский бренд Evolute, под которым планируется выпускать только электрокары, был создан компанией «Моторинвест» в 2022 году. Выпуск «зелёных» моделей налажен на предприятии, расположенном в Липецкой области. На сегодняшний день линейку составляют седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky, кроме того в прошлом месяце был официально анонсирован минивэн i-Van. Теперь пришла очередь очередной новинки для российского рынка – речь идёт о премиальном кроссовере Evolute i-Jet.

На фото: Evolute i-Jet

Для всех моделей Evolute донорами являются машины, входящие в состав весьма обширного портфолио «поднебесного» концерна Dongfeng. Новый кроссовер i-Jet, который компания официально анонсировала сегодня, не исключение. Он представляет собой результат бэйдж-инжиниринга модели Seres SF5 (марка Seres принадлежит фирме Sokon, у которой есть совместное предприятие с Dongfeng).



Evolute i-Jet представляет собой спортивный кроссовер премиум-класса, который в компании назвали своей самой динамичной моделью. Полноприводный «зелёный» SUV оснащается двухмоторной силовой установкой, совокупная отдача которой составляет 646 л.с., а максимальный крутящий момент равен 940 Нм.



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На старте продаж модель предложат с двумя вариантами тяговых батарей на выбор – либо с литий-железо-фосфатным аккумулятором ёмкостью 80 кВт*ч, либо с полутвёрдотельной батареей на 90 кВт*ч. В первом случае запас хода Evolute i-Jet составляет 430 км (при расчёте по циклу WLTP), а на разгон с места до «сотни» такой версии требуется 4,0 секунды. Второй вариант предполагает максимальный запас хода до 530 км, а от 0 до 100 км/ч такой i-Jet разгоняется за 3,7 секунды.



У этого кроссовера обтекаемая форма кузова, простенькая на вид головная оптика со «стекающими» светодиодными ходовыми огнями, большой воздухозаборник, интегрированный в нижнюю часть переднего бампера, необычная линия бокового остекления, фонари, соединённые между собой широкой плашкой через всю ширину багажной двери, а также 20-дюймовые колёсные диски, спойлер, визуально похожий на продолжение крыши, и выдвижные дверные ручки.



На фото: салон Evolute i-Jet 1 / 3 На фото: салон Evolute i-Jet 2 / 3 На фото: салон Evolute i-Jet 3 / 3

Рассчитанный на пятерых седоков салон отделан экокожей, передние кресла имеют функции массажа, вентиляции, подогрева и памяти настроек. Роль виртуального щитка приборов выполняет дисплей диагональю 12,3 дюйма. У тачскрина информационно-развлекательной системы диагональ равна 15,6 дюйма. Evolute i-Jet оснастили также амбиентной подсветкой (выбрать предлагается из 64 цветов), а ещё проекционным HUD-дисплеем.



Производитель отметил, что желающие уже сейчас могут оставить заявку на предзаказ на официальном сайте бренда. При этом подробности о комплектациях электрического кроссовера, а также его рекомендованная розничная цена станут известны ближе к старту продаж, дату в компании раскроют позже.

