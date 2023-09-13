Российский бренд Evolute скоро начнет выпуск минивэна i-Van

Как и остальные Эволюты, электрический вэн «позаимствовали» из гаммы концерна Dongfeng. Для нашей модели пока заявлена одна комплектация.

Электромобильная марка Evolute создана компанией Моторинвест в прошлом году, «зеленые» модели собирают на заводе в Липецкой области. Сейчас в гамму входят седан i-Pro, кроссоверы i-Joy и i-Sky: донорами для них стали машины из широкого портфолио китайского концерна Dongfeng. И вот анонсирован скорый выход на рынок еще одного Эволюта – минивэна i-Van, он тоже «пропишется» на российском предприятии. Кстати, электрический MPV был засвечен дилерами еще в 2022-м, но официальные подробности появились только сейчас.

Evolute i-Van

Evolute i-Van – это тоже Дунфэн, на родине модель сегодня продают под брендом Forthing (эта марка представлена и в РФ), там она зовется Lingzhi M5EV. Отметим, стандартный китайский MPV ведет свою родословную от Mitsubishi Space Gear из 90-х.



Evolute i-Van

Длина электровэна равна 5135 мм, ширина – 1720 мм, высота – 1990 мм, колесная база – 3000 мм. У нового Эволюта передняя независимая подвеска на двойных поперечных рычагах, сзади – зависимая рессорная подвеска и барабанные тормоза. Модель имеет семиместный салон с раздельными креслами во втором ряду.



Evolute i-Van 1 / 2 Evolute i-Van 2 / 2

Электромотор установлен на задней оси, он выдает 122 л.с. и 300 Нм. Evolute i-Van оснащен литий-железо-фосфатной батареей емкостью 67,5 кВт*ч, паспортный запас хода – 400 км. Стандартная зарядка (до 100%) займет 15 часов, в режиме быстрой зарядки «заправить» автомобиль с 30% до 80% можно будет за 37 минут.



Исходный Forthing Lingzhi M5EV 1 / 3 Исходный Forthing Lingzhi M5EV 2 / 3 Исходный Forthing Lingzhi M5EV 3 / 3

Комплектация пока одна, причем она довольно скромная. В арсенале Evolute i-Van значатся: галогенные фары и светодиодные ходовые огни, 16-дюймовые колеса, задний парктроник, система стабилизации, регулировка руля по высоте, кондиционер, подушка безопасности водителя, мультимедийная система с 10-дюймовым экраном, камера заднего вида.



Точной даты старта продаж еще нет, цена тоже не объявлена.

Между тем Evolute готовится вывести на российский рынок еще одну новинку – кроссовер i-Jet.