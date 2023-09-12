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Заменитель Peugeot Traveller: в Россию едет минивэн Forthing M7 от Dongfeng

12.09.2023 1219 0 0

Продажи нового для нашего рынка MPV стартуют осенью. Модель предложат с безальтернативным бензиновым турбомотором в сочетании с классическим автоматом.

Марка Forthing (она же Fengxing в КНР), которой владеет концерн Dongfeng, приступила к полномасштабному освоению российского рынка в этом году. Причем у нас продажами занимается не местное подразделение Дунфэна, и даже не новый дистрибьютор Моторинвест, а импортер «Иксен Моторс Рус». На данный момент российская гамма Forthing включает кроссовер T5 Evo и минивэн Yacht, а скоро линейку пополнит более крупный MPV – Forthing M7. Объявлено, что «эмки» для РФ уже сошли с конвейера в Китае, в продаже автомобили появятся до конца осени.

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Длина актуального Forthing M7 равна 5170 мм, ширина – 1920 мм, высота – 1930 мм, расстояние между осями – 3198 мм. То есть по своим габаритам «китаец» недалеко ушел от длиннобазных Peugeot Traveller/Citroen SpaceTourer/Opel Zafira Life. Но при этом Forthing M7 бывает только с семиместным салоном, кресла расположены по схеме 2+2+3.

Как и на родине, в России вэн будет доступен с бензиновой турбочетверкой 2.0 мощностью 224 л.с., которая сочетается с восьмиступенчатым автоматом от ZF. В Китае еще можно купить M7 2021 модельного года с турбомотором 1.8 (160 л.с.) и шестиступенчатой механикой.

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Российской версии обещаны кресла второго ряда с электрорегулировками и выдвижными подставками для ног, отдельный кондиционер для пассажиров второго и третьего рядов, мультимедиа-система с крупным экраном. При этом, судя по фото от импортера, у нас будет стандартный планшет, тогда в Китае у модели еще имеется вертикальный дисплей. Подробнее об оснащении Forthing M7 для РФ расскажут позже. В Поднебесной в арсенале минивэна еще значатся круиз-контроль и автопарковщик, а для расположенных посередине сидений предусмотрены вентиляция и функция массажа.

Forthing M7 для Китая
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Forthing M7 для Китая
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Forthing M7 для Китая
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Forthing M7 для Китая
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Forthing M7 для Китая
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Цена Forthing M7 для России пока не объявлена. Более компактный вэн Forthing Yacht (длина – 4850 мм, колесная база – 2900 мм) с бензиновым турбомотором 1.5 (190 л.с.) и 7DCT сейчас по прайсу стоит 4 090 000 рублей (без учета акций).

Между тем на этот год в РФ запланировано еще несколько премьер Forthing, среди них – некий седан «с ценой ниже 2 миллионов рублей» и гибридный паркетник T5 Evo. Подробности раскроют ближе к дате старта продаж.

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