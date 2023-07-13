Российский электрокросс Evolute i-Sky: названа цена

Электромобильная марка Evolute была создана компанией Моторинвест в прошлом году, сборка «зелени» налажена в Липецкой области: сейчас под этим брендом выпускают седан i-Pro и кросс i-Joy, то есть чуть переделанных «китайцев» Dongfeng Aeolus E70 и Fengon E3 EV (он же Seres 3; Fengon – бренд совместного предприятия Dongfeng и фирмы Sokon; марка Seres принадлежит Sokon). В 2022-м же были засвечены паркетник i-Jet и минивэн i-Van (и это тоже Дунфэны), но третьим Эволютом, который встанет на конвейер российского предприятия и появится в продаже, окажется другой кроссовер – i-Sky. Эту пятидверку официально анонсировали минувшей весной, теперь же объявлена цена, дилеры открыли прием заказов.

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Как и остальные модели Evolute, электрокросс i-Sky представляет собой модель концерна Dongfeng: другие эмблему и шильдики получил Forthing Thunder, причем донорский паркетник дебютировал относительно недавно – под конец прошлого года.



Длина нового Эволюта равна 4565 мм, ширина – 1860 мм, высота – 1680 мм, колесная база – 2715 мм. То есть по своим габаритам паркетник близок к Toyota RAV4. У i-Sky стойки McPherson спереди и независимая подвеска сзади. Паспортный дорожный просвет – 175 мм, объем багажника – 480 литров. Заявленная снаряженная масса – 2025 кг, полная – 2345 кг.

Кроссовер предложен только с передним приводом, модель имеет электромотор мощностью 204 л.с. (340 Нм) и батарею емкостью 85,9 кВт*ч. Запас хода – 511 км по циклу WLTP. Первую «сотню» Evolute i-Sky наберет за 8,6 секунды, максимальная скорость – 180 км/ч. Для кросса предусмотрено три режима движения (ECO, Comfort и Sport).



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Комплектация одна, в нее входят: светодиодная оптика, 19-дюймовые колеса, панорамная крыша, кожаный салон, кресло водителя с вентиляцией, функцией массажа и памятью настроек, объединенные виртуальная приборка и тачскрин мультимедийной системы (каждый дисплей диагональю 10,25 дюйма), шесть подушек безопасности, климат-контроль, камеры кругового обзора, автопарковщик, штатный видеорегистратор, круиз-контроль, ассистент смены полосы движения, системы мониторинга «слепых» зон и предупреждения о фронтальном столкновении и других машинах при перекрестном движении задним ходом. Еще есть зимний пакет – это обогрев наружных зеркал, лобового стекла и форсунок омывателя, подогрев руля и передних кресел.



Рекомендованная цена Evolute i-Sky – 4 615 000 рублей. С учетом госсубсидии для электрокаров российской сборки цену можно сбить до 3 990 000 рублей, но для этого нужно будет оформить покупку в кредит у банка, который участвует в программе. Все подробности – в салонах дилеров.



Сборка Evolute i-Sky стартует на липецком заводе в ближайшее время.