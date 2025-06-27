Выпуск роскошного гибридного седана Voyah Passion наладят на российском заводе

Модель китайского премиального бренда готовится к скорому выходу на рынок РФ. Местные дилеры начнут принимать заказы на гибридную четырёхдверку в ближайшее время.

Марка Voyah, принадлежащая китайской компании Dongfeng, была создана для выпуска электрифицированных моделей. Её первенцем в 2021 году стал кроссовер Free, а в 2022-м линейку пополнил седан, который на домашнем рынке продаётся под именем Zhuiguang или Chasing Light, а его экспортное название – Passion. Под ним модель продаётся в том числе и на российском рынке, но пока что только с полностью электрической «начинкой». Однако в ближайшее время в РФ появится новая модификация – гибрид типа range extender, который получил прибавку EVR к названию.

На фото: Voyah Passion EVR

Выпуск модели для российского рынка решено наладить на заводе, расположенном в Липецкой области. С этого же конвейера на сегодняшний день сходят кроссоверы Voyah Free и минивэны Dream, предназначенные для РФ. Напомним, официальным дистрибьютором продукции Voyah в стране является компания «Моторинвест», и именно ей принадлежит предприятие в Липецкой области.

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Как рассказали в местном представительстве бренда, российская презентация Voyah Passion EVR пройдёт в рамках выставки Иннопром в Екатеринбурге в июле 2025 года. Дату старта продаж, а также цены в местном офисе Voyah пока не раскрывают, но сообщается, что дилеры начнут собирать предзаказы на гибрид «в ближайшее время».

В основе гибридного седана лежит платформа Voyah ESSA (Electric Smart Secure Architecture). В состав системы входит бензиновый 1,5-литровый турбомотор мощностью 136 л.с. Он не имеет механической связи с колёсами и работает в качестве генератора для подзарядки тяговой батареи ёмкостью 43 кВт*ч. Четырёхдверка движется за счёт двух электромоторов, совокупная отдача которых равна 394 л.с., а максимальный крутящий момент – 590 Нм.

На фото: салон Voyah Passion EVR 1 / 2 На фото: салон Voyah Passion EVR 2 / 2

На разгон с места до «сотни» Voyah Passion EVR тратит 5,9 секунды. Для сравнения, чисто электрическая версия седана выполняет это упражнение за 3,8 секунды (дальнобойной версии требуется 4,2 секунды). Запас хода при движении только на электротяге у модели составляет 200 км (при расчёте по циклу WLTP), а совокупная дальнобойность с полным баком и заряженным аккумулятором равна 1000 км.

Четырёхдверку снабдили системой полного привода и адаптивной пневматической подвеской; электроника способна автоматически регулировать жёсткость амортизаторов в зависимости от условий движения. При этом в зависимости от выбранного ездового режима дорожный просвет может меняться в диапазоне 65 мм. Voyah Passion EVR получил 20-дюймовые колёсные диски оригинального дизайна, а также эксклюзивный цвет кузова «чёрный аметист».

В списке стандартного оснащения числятся фронтальные и боковые подушки безопасности в передних сидениях, а также боковые шторки безопасности; помимо этого, модель получила комплекс различных водительских помощников и камеры кругового обзора. В представительстве марки отметили, что на все модели Voyah, реализованные в РФ через официальную розничную дилерскую сеть, действует гарантия 5 лет или 100 000 км (в зависимости от того, что наступит быстрее).

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Сборка Voyah Passion EVR на заводе в Липецкой области позволит клиентам приобретать седаны в кредит со скидкой до 35% (но не более 925 000 рублей) по программе господдержки. Кроме того, китайскую модель с местной «пропиской» добавят в список автомобилей, рекомендованных для госзакупок в РФ.