Роскошный полноприводный седан Voyah Passion L показался на новых официальных фото

Марка Voyah скоро выведет на рынок преобразившуюся четырехдверку. Модель предложат с гибридной установкой и полным приводом. Впоследствии новинка, вероятно, доберется и до России.

Сертификат седана Voyah Passion L внесли в базу китайского Минпрома в начале августа, после чего сам входящий состав концерна Dongfeng премиум-бренд распространил первые фирменные фото. Публичный показ модели провели в конце прошлого месяца на автосалоне в Чэнду. Теперь же марка распространила дополнительные изображения новинки. Вдобавок местные СМИ выяснили сроки запуска – по их данным, прием предварительных заказов откроют уже в сентябре.

Напомним, Passion L является переработанной и более роскошной версией «просто» Voyah Passion (в Китае модель также известна как Zhuiguang или Chasing Light). Исходный седан дебютировал в самом конце 2022 года, полномасштабный выход на рынок состоялся в 2023-м. Поначалу четырехдверка была доступна в виде электрокара, позже появился подзаряжаемый гибридный вариант, который в итоге вытеснил «электричку». Вот и новый седан Voyah Passion L предложат только с гибридной установкой.

«Эльке» достались двухэтажная головная оптика, новые бамперы и капот. Седан также получил гигантскую радиаторную решетку с тонкими вертикальными плашками. С боков убрали хромированные L-образные вставки. А над лобовым стеклом установлен лидар – Voyah Passion L имеет автопилот ADS 4 от фирмы Huawei. Модели положены 19- или 20-дюймовые колеса нового дизайна. Наконец, предусмотрена двухцветная окраска кузова.

Длина Voyah Passion L составляет 5125 мм, что на 37 мм больше, чем у дореформенного седана. Ширина теперь равна 1985 мм (+15 мм), высота в зависимости от версии – 1505 или 1522 мм (показатель предшественника – 1505 или 1515 мм). Растянули и колесную базу – отныне 3010 мм против 3000 мм у прежней четырехдверки.

Интерьер все еще засекречен, даже на выставке в Чэнду красовался седан с запертыми дверями и тонированными стеклами. Впрочем, тестовые образцы уже попадались шпионам. Внутри вместо гигантского табло на всю ширину передней панели появились раздельные экраны приборки и мультимедиа. Еще заменили руль и центральный тоннель.

В состав силовой установки Voyah Passion L входят работающий в режиме генератора бензиновый турбомотор 1.5 (150 л.с.) и пара электродвигателей. То есть, как и предшественник, седан имеет полный привод. Китайские СМИ пишут, что передний электромотор выдает 204 л.с., задний – 313 л.с. По предварительным данным, четырехдверка будет доступна с батареей емкостью 63 кВт*ч. Прежний гибрид в Китае имеет 136-сильный турбомотор 1.5 (тоже работает только в режиме генератора), электродвигатели мощностью 177 и 217 л.с. и аккумулятор на 43 кВт*ч.

Что же касается России, то у нас лишь недавно локализовали сборку гибридного Voyah Passion. Седан с новым дизайном, вероятно, доберется до нашего рынка, но не раньше, чем через год-два.

Тем временем в Поднебесной к премьере еще готовится флагманский кроссовер Voyah Taishan в стиле Passion L. Этот SUV, скорее всего, тоже впоследствии появится в РФ.