Тайшань – это не только гора в китайской провинции Шаньдун, но и новый флагманский SUV марки Voyah. На днях состоялось неординарное событие – одновременная презентация новинки в России и Китае, и нам удалось не только рассмотреть Taishan, но и пощупать его руками. Смотреть и щупать пришлось много.

Один из старейших и крупнейших китайских автоконцернов Dongfeng, как и принято в Поднебесной, владеет целым букетом марок: Aeolus (он же – Fengsheng), Fengguang, Fengdu, Forthing, DFSK, Rich. Бренд Voyah занимает в этом букете отдельное место: изначально он был создан для самых престижных и комфортабельных автомобилей легковой линейки, при этом – оснащенных исключительно чисто электрическими или гибридными силовыми установками. До настоящего момента и в России, и у себя на родине, и на других рынках продавались кроссовер Free, минивэн Dream и седан Passion, а в Европе – еще и SUV Courage с чисто электрическим приводом. Не хватало только абсолютного флагмана, который возглавил бы не только линейку Voyah, но и всю флотилию концерна. Теперь он появился – это кроссовер Voyah Taishan.

Естественно, основное мероприятие прошло в Ухани, а приглашенные журналисты смотрели прямую трансляцию. Однако одной видеотрансляцией дело не ограничилось: чтобы неоднократно упомянутые китайским ведущим «друзья с Севера» смогли познакомиться с автомобилем, еще до официальной премьеры в Россию было отправлено несколько экземпляров. После презентации они отправятся на сертификационные испытания, ну а мы пока можем рассказать о первых впечатлениях. Начнем, как водится, с внешности.

По сложившейся у марки традиции экстерьером занималось ателье ItalDesign. Автомобиль получился внушительный: длина составляет 5,2 м, ширина – 2 м, высота – 1,8 м. При этом машина производит впечатление очень пропорциональной и гармоничной, особенно в профиль. В варианте с двухцветной окраской поневоле вспоминаются Rolls-Royce Cullinan и Bentley Bentayga. Единственное решение, которое показалось мне сомнительным, это гипертрофированная облицовка радиатора с 34 вертикальными хромированными ламелями. Получилось пафосно, богато, но все-таки слишком вызывающе, тем более что по верхней рамке облицовки проходит сплошная и довольно широкая светящаяся полоса с эмблемой марки в центре.

При этом многие детали выполнены просто отлично. Например, дневные ходовые огни в виде китайского иероглифа «вода», динамическое освещение дверных ручек в виде матричного рисунка из отдельных точек, похожих на созвездие в ночном небе, или возможность выбрать один из шести вариантов приветственной подсветки. Добавляют солидности и легкосплавные колесные диски диаметром 22 дюйма, и входящие в некоторые комплектации выдвигающиеся подножки с подсветкой.

Флагманская модель должна иметь и флагманские ходовые характеристики. Здесь будет сложно к чему-то придраться: два электромотора, по одному на каждую ось, позволяют массивному автомобилю разгоняться до 100 км/ч всего за 5,5 секунды. Основой для постройки машины стала новая «электрическая» платформа Tianyuan с 800-вольтовой архитектурой, которая сменила 400-вольтовую платформу ESSA. Такое решение позволило сократить время зарядки новой батареи емкостью 65 кВт*ч с 20 до 80% до 12 минут (естественно, в случае использования «быстрой» зарядной станции мощностью мощностью 320 кВт). Полученного за это время заряда достаточно для того, чтобы преодолеть на чистой электротяге 180 км, а полной зарядки хватает на 280 км (по циклу WLTP).

Электрическую часть дополняет бензиновая: гибридная силовая установка автомобиля организована по последовательной схеме, так что с залитым «под пробку» баком и полностью заряженной батареей можно преодолеть без дозаправки и подзарядки ​​1120 км. Опять же – по циклу WLTP, то есть, не злоупотребляя нажатием на педаль акселератора.

Огромное внимание уделили конструкторы и подвескам. Передняя – на сдвоенных А-образных рычагах, задняя – многорычажная. В качестве упругих элементов использованы трехкамерные пневмобаллоны. Такое решение позволяет не только менять высоту дорожного просвета в диапазоне 110 мм, но и выбрать вручную либо жесткость, либо один из семи предустановленных режимов работы подвески. Кроме того, можно доверить выбор режима искусственному интеллекту, который способен анализировать и прогнозировать состояние дороги. Целый набор датчиков и расположенная над ветровым стеклом камера сканируют состояние дорожного покрытия на несколько десятков метров перед автомобилем, а электронный мозг в режиме реального времени регулирует жесткость амортизаторов и работу пневмоэлементов. Эта функция, которая должна обеспечить идеальную плавность хода даже на бугристой грунтовке, получила название Magic Carpet («Волшебный ковер»).

А еще Taishan – автомобиль не только полноприводный, но и полноуправляемый. Его задние колеса могут поворачиваться на восемь градусов в каждую сторону от оси кузова. Поворот в противоположную сторону от передних колес позволяет уменьшить радиус разворота до 5,4 метра. Но можно повернуть задние колеса и в ту же сторону, что и передние, и «крабьим ходом» заехать в ограниченное пространство при параллельной парковке или быстро объехать препятствие на дороге.

Элементы AI задействованы не только в управлении работой подвески, но и интегрированы в огромное количество систем Voyah Taishan. Так, например, установленные по периметру автомобиля ультразвуковые локаторы в режиме реального времени анализируют и прогнозируют более 100 дорожных сценариев, а интеллектуальная система управления освещением автоматически регулирует форму, направление и яркость лучей света фар.

Теперь заглянем в салон. Двери открывают сервоприводы – достаточно нажать кнопку на ручке. При этом датчики тщательно отслеживают, нет ли на траектории движения дверей каких-либо препятствий.

Внутри вполне ожидаемо – царство роскоши и хайтека. Первое, на что обращаешь внимание, это на материалы салона, который может быть отделан в трех цветовых вариантах: слоновая кость с элементами коричневого цвета, коричневый с темно-серыми акцентами и бордовый с элементами темно-серого цвета. Чувствуется, что при работе над салоном дизайнеры всеми силами пытались уйти от ощущения восточной роскоши, чтобы интерьер производил впечатление богатства и комфорта, но при этом не походил на покои в императорском дворце Запретного города. По моим представлениям, это у них получилось. Но стоит дотронуться до обивки сидений, как становится очевидно, что это – синтетический материал, хотя и очень качественный. Зато кресло оснащено бесчисленными регулировками, подогревами и вентиляцией, причем на перфорация спинке образует матричный рисунок той самой священной горы Тайшань. Кресла оснащены системой «Мастер массажа» с 26 массажными точками (в большинстве автомобильных массажных систем количество таких точек не превышает десятка), а восемь программ сопоставимы с программами работы профессиональных медицинских массажных кресел.

Но главное внимание уделено двум пассажирам второго ряда. Taishan поступит в продажу исключительно в шестиместной конфигурации, и на втором ряду установлены два «капитанских» кресла с выдвигающимися оттоманками, обогревом, вентиляцией, массажем и еще большим вариантом регулировок. Например, эти кресла могут двигаться в поперечном направлении. Если правый передний пассажир мешает сидящим на втором ряду, его можно и подвинуть: для этого на спинке переднего пассажирского кресла есть «кнопка босса».

Каждое кресло оснащено 66 датчиками, которые в режиме реального времени определяют положение тела пассажира, после чего электроника распределяет давление воздуха в подушках, создавая эффект невесомости и «парения в облаках». Управляет этой системой искусственный интеллект. Чтобы пассажирам не было скучно, в их распоряжении есть откидной потолочный дисплей с диагональю 21,4 дюйма, который управляется со встроенного в подлокотник пульта, а также акустическая система. Примечательно, что марка Voyah отказалась от закупки акустики у мировых брендов, а совместно с электронным гигантом Huawei разработала собственную систему Voyah Sound, о чем и сообщают надписи на динамиках. А динамиков этих – 32 штуки, 8 из которых размещены в подголовниках. Мощность системы – 2300 Вт, и вместе с 36-канальным усилителем она обещает, если верить релизу, «панорамный 3D-звук уровня концертного зала для каждого пассажира».

В спинки передних кресел встроен откидной столик, ну и каждый из VIP-пассажиров может самостоятельно управлять микроклиматом, который создает многозонная климатическая система.

Но вернемся на рабочее место водителя. Перед ним – D-образный мультируль, за которым разместилась цифровая приборная панель в виде отдельного планшета, и, если верить презентации, мощным проекционным дисплеем, который может выводить на ветровое стекло множество параметров, включая навигационные подсказки. Увы, пока невозможно предсказать, будут ли работать эти подсказки у нас в России.

Консоль венчает огромный сенсорный дисплей головного медиаустройства, с возможностями которого еще разбираться и разбираться. Приложений в устройство прошито великое множество, а настроек – еще больше. Ниже – скромный блок физических кнопок, которые отвечают за работу пневмоподвески и режимы движения.

На спицах руля кнопок маловато, а это означает, что обойтись без постоянного обращения к сенсорному дисплею не получится. Впрочем, есть еще один выход: можно кнопкой на правой спице включить голосовой режим и воспользоваться… Правильно, помощью системы искусственного интеллекта! Ну и еще один важный момент: правый подрулевой переключатель выполняет роль селектора режимов «Вперед – Назад – Парковка», а вот левый отвечает и за свет, и за поворотники, и за стеклоочистители. Но в целом у меня сложилось впечатление, что автомобиль настолько насыщен электронными системами, что в комплект к нему должен прилагаться штатный айтишник. Маленький такой, компактный, чтобы помещался в нишу под фальшполом в багажнике.

Что же касается багажника, то в шестиместной конфигурации он весьма невелик. Так, для пары чемоданов «кэбин сайз» или не самых больших спортивных сумок. Но есть и подсветка, и 12-вольтовое гнездо, а в четырехместной конфигурации в багажник поместится практически все что душе угодно.

Вполне понятно, что главными конкурентами Voyah Taishan на российском рынке станут большие кроссоверы LiXiang, которые до недавнего времени завозились исключительно в порядке серого импорта, но завоевали огромную популярность. А тут они буквально на днях получили сертификаты соответствия. Продажи Voyah на российском рынке тоже во многом определялись параллельным импортом, но с весны этого года возможности завоза по таким схемам серьезно сократились. Дилеры Voyah уже объявили о предварительном приеме заказов на новый флагман, но до объявления цен еще далеко. Пока что мы можем только сделать некие прогнозы, опирающиеся на уже объявленные цены для китайского рынка. Там Taishan будет продаваться в четырех комплектациях: Max (379 900 юаней), Max+ (409 900), Ultra (459 900) и Black Edition (509 900 юаней). Учитывая действующий официальный курс (11,4 рубля за юань) и то, что китайские автомобили в России стоят, как правило, вдвое дороже, чем в Китае, можно предположить, что цена Taishan составит от 8,6 до 11,6 миллиона рублей. Новые LiXiang L9 предлагают у нас по цене от 8,3 до 10,9 миллиона, так что, в общем-то, все сходится… Ну а мы с интересом понаблюдаем, как будет проходить и чем закончится эта схватка китайских исполинов.