Серийный Lucid Air покажут только в сентябре, и он уже проиграл Tesla Model S

Американская компания Lucid Motors наравне c Faraday Future относится к электромобильным стартапам первой волны, мечтавшим побороться с компанией Tesla и создать «убийцу Model S». История Lucid Motors началась в 2007 году, тогда компания называлась Atieva и экспериментировала с электрическими силовыми установками на базе Mercedes-Benz Vito, а имя Lucid ей придумали перед премьерой прототипа седана Air, которая случилась в конце 2016 года. У Теслы к тому времени уже был кроссовер Model X, и критики стартапа говорили, что Lucid Motors надо было сразу делать кросс, а не гнаться за уже несвежей Model S. На момент премьеры Lucid Motors планировала запустить Air в производство на собственном заводе в Каса-Гранде (штат Аризона) в 2018 году.

Как это часто бывает у стартапов, что-то пошло не так: недостаток опыта и проблемы с финансированием вынудили Lucid Motors несколько раз откладывать выход седана Air на рынок. Последняя такая оттяжка произошла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 — серийный Air хотели показать весной, теперь названа новая дата — 9 сентября, причём это будет заочная онлайн-презентация, чтобы никакая «вторая волна» не смогла помешать.



Завод Lucid Motors в Каса-Гранде

Сейчас компания после карантинного локдауна в авральном режиме достраивает завод, проводит доводочные испытания прототипов Air и старается сделать всё возможное, чтобы впоследствии ничего не пришлось «допиливать» на клиентских машинах, как это случилось у компании Volkswagen c её эпохальным электрическим хэтчбеком ID.3.



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Точных цен, характеристик и комплектаций пока нет, хотя ещё в марте 2017 года Lucid Motors объявила, что базовая цена Air c учётом всех полагающихся в США субсидий составит 52 500 долларов, а за топ-версию придётся выложить свыше 100 000 долларов. Между тем реальный приём заказов на Air с внесением депозитов (1000 долларов) начался только в декабре 2019-го. Базовая версия, скорее всего, будет иметь только задний привод, электромотор мощностью около 400 л.с., батарею на 100 кВт·ч и запас хода на одной зарядке в 300 миль (482 км). Полноприводная топ-версия мощностью около 1000 л.с. получит батарею на 130 кВт·ч и запас хода в 400 миль (643 км).



1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Прежде Lucid Motors особо гордилась запасом хода в 400 миль у топ-версии Air, но на днях Tesla нанесла сокрушительный удар по этой гордости и представила модернизированную Model S Long Range Plus с запасом хода в 402 мили (647 км). Теперь Air сможет похватать перед Model S разве что перетекающей в лобовое стекло панорамной крышей, раздельными задними креслами-лежаками, аудиосистемой с активным шумоподавлением и 29 громкоговорителями и прочими лакшери-фишками.



1 / 3 2 / 3 3 / 3

Самое интересно — это, конечно, дальнейшие планы Lucid Motors, о которых, будем надеяться, нам расскажут в сентябре. Сейчас очевидно, что массовым продуктом Air не станет — слишком дорого и форм-фактор устарел: нынче стартапы наперебой анонсируют электрические пикапы и под это дело получают от инвесторов неплохие денежки. Помнится, в 2017 году Lucid Motors пыталась продаться компании Ford, но не вызвала интерес у руководства «синего овала». Зато Ford охотно вложился в стартап Rivian, который хочет выпускать электрические пикапы и внедорожники.

