Чтобы превзойти конкурента: Tesla Model S расширила линейку за счёт версии Plaid

Американская компания Tesla наладила выпуск Model S в 2012 году. В течение последних трёх лет продажи модели на домашнем рынке постепенно снижаются. Так, по итогам 2019-го дилеры сумели реализовать 14 100 машин в США, что на 45,2% меньше, чем годом ранее. А за первую половину текущего года клиенты купили 6450 седанов (спад – 10,7%). Теперь в линейке появится новая топовая версия, которая получила собственную прибавку к названию – Plaid.



На фото: Tesla Model S

О новой версии рассказал глава компании Tesla Илон Маск. Ожидается, что внешность и салон у этого исполнения «четырёхдверки» почти не будет отличаться от экстерьера и интерьера обычной «эски». Хотя изменения возможны для улучшения аэродинамики. Об этом мы узнаем позже, когда бренд опубликует официальные фотографии топовой модификации.



Основной спектр новшеств у варианта Model S Plaid сосредоточен внутри. Так, электромобиль получил тяговую батарею увеличенной ёмкости, правда, какой именно, Илон Маск пока не раскрыл. Отметим, актуальная «дальнобойная» версия модели – Long Range Plus – оснащается аккумулятором ёмкостью 100 кВт*ч. Запаса хода у нынешней топовой версии хватает на 647 км. Напомним, в прошлый раз Тесле пришлось «наскрести» эти километры с изначальных 628 км, чтобы «переплюнуть» электромобиль Lucid Air, которому пообещали пробег в 643 км на одной зарядке.



У нового исполнения Plaid показатель составит 837 км. И тут опять не обошлось без всё того же конкурента: в начале текущего месяца Lucid Motors представил серийный седан Air, тогда же стало известно о том, что максимальный запас хода у этой модели (в версии Grand Touring) составляет 832 км (расчёт вели по циклу EPA).

Tesla оснастила Model S Plaid трёхмоторной силовой установкой, её совокупная отдача составляет примерно 1100 л.с. Для сравнения, у самого мощного исполнения седана Air – Dream Edition – этот показатель равен 1095 л.с. Кстати, такая версия разгоняется с места почти до «сотни» (от 0 до 60 миль/ч) за 2,5 секунды. А у новинки Tesla этот показатель не превышает 2,0 секунды. Максимальная скорость этого автомобиля составляет 322 км/ч.

При этом на четверть мили (то есть примерно на 402 метра) трёхмоторная модификация Plaid тратит менее 9,0 секунды, а топовой «четырёхдверке» Lucid Air нужно 9,9 секунды. Илон Маск, рассказывая о новинке, отметил, что гоночную трассу Laguna Seca автомобиль прошёл за 1 минуту 30,3 секунды, что на 6 секунд лучше по сравнению с прототипом, который тестировался здесь в 2019-ом, и примерно на 3 секунды быстрее по сравнению с прототипом Air.

Tesla Model S Plaid появится у дилеров на домашнем рынке ближе к концу следующего года, однако ценник уже известен. Новая топовая версия обойдётся клиентам в 139 990 долларов (эквивалентно примерно 10,8 млн рублей по текущему курсу). В свою очередь наиболее богатая версия Lucid Air стоит 169 тыс. долларов (около 13 млн рублей), её поставки намечены на второй квартал 2021-го.

