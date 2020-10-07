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  • Американский приговор: Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge огорчили низким EPA-рейтингом

Американский приговор: Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge огорчили низким EPA-рейтингом

07.10.2020 442 0 0

Компания Volvo выводит на американских рынок два своих первых массовых электромобиля — компактный кроссовер Volvo XC40 Recharge и соплатформенный кросс-лифтбек Polestar 2. Пробег на одной зарядке по циклу EPA оказался сильно ниже ожидаемого — 335 и 375 км соответственно. Для сравнения скажем, что заявленный пробег Volvo XC40 Recharge на одной зарядке по европейскому циклу WLTP составляет 400 км, у Polestar 2 — 470 км.

 

Агентство по охране окружающей среды (EPA), занимающееся в США сертификацией автомобилей, продолжает огорчать европейских производителей неконкурентными цифрами запаса хода их свежеиспечённых электрических новинок, а это напрямую сказывается на продажах. Так, в конце прошлого года EPA намерила электрическому седану Porsche Taycan в модификации Turbo только 323 км пробега на одной зарядке. Вышедшие на американский рынок позже модификации Taycan 4S и Taycan Turbo S имеют по 327 и 309 км соответственно. С начала года Porsche продала в США чуть более тысячи своих «электричек», что как минимум в пять раз меньше чем в Европе, где цифры запаса хода, измеренные по циклу WLTP, получше — от 390 до 464 км в зависимости от модификации.

Цикл EPA более разносторонний, чем WLTP: он включает в себя имитационные режимы езды по городу, за городом, по автомагистрали, учитывает работу системы микроклимата в жару (+35 ℃) и при холодной погоде (-6,6 ℃). В общем, он ближе к реальности, чем WLTP, а потому потребители и пресса с нетерпением ждут рейтинга EPA для электрических новинок, ведь дальность ходя для этого типа машин — ключевой показатель. И этот показатель у Polestar 2 и Volvo XC40 Recharge, прямо скажем, не впечатляет, о чём сегодня со всей откровенностью сообщили американские профильные СМИ и спрогнозировали шведским новинкам низкий спрос.

Volvo XC40 Recharge

Для сравнения взглянем на показатели других представленных в Америке электрокаров: Tesla Model 3 Long Range, согласно измерениям EPA, может проехать на одной зарядке 531 км, Tesla Model Y Long Range — 508 км, Chevrolet Bolt EV — 416 км, Hyundai Kona Electric 415 км, Kia Niro Electric — 384 км, Jaguar I-Pace — 376 км, Nissan Leaf — 363 км, Audi e-tron — 350 км.

Polestar 2

Напомним, что марка Mercedes-Benz до сих пор не вывела на американский рынок свой электрический кроссовер EQC и не факт что вообще выведет, так как у него запас хода по EPA, вероятно, будет даже хуже, чему Volvo. В Европе Daimler до сих пор даёт пробег Mercedes-Benz EQC на одной зарядке по устаревшей методике NEDC — от 429 до 454 км в зависимости от комплектации. Рискнём предположить, что по EPA они превратились бы в лучшем случае в 300 км.

Рыночный дебют кросс-лифтбека Polestar 2 помимо скромного запаса хода на одной зарядке омрачил отзыв первых выпущенных экземпляров из-за отказа силовой установки: десятки клиентов вынуждены были отправить свои машины в ремонт почти сразу после покупки и ждать их возвращения около месяца.

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