Планируется очередная сделка: Bugatti всё-таки может оказаться под контролем Rimac

На сегодняшний день французская компания Bugatti Automobiles занимается выпуском легковых автомобилей в люксовом сегменте. Актуальную линейку марки составляет пара моделей – это спорткары Veyron и Chiron. Известный бренд на данный момент принадлежит немецкому концерну Volkswagen, но в скором времени у него всё-таки может смениться владелец.



На фото: Bugatti Chiron Super Sport'2021

Слухи о том, что новым владельцем Bugatti может стать Rimac Automobili, появились ещё в середине сентября прошлого года. Тогда сообщалось, что сделка купли-продажи уже согласована, однако её ещё должен был одобрить наблюдательный совет, кроме того, «добро» должна была дать семья Пиеха, владеющая 50% контрольного пакета акций концерна VW.



Позднее, в марте текущего года, сообщалось о том, что марку Bugatti решено оставить в составе Volkswagen, но при этом контроль над ней должен перейти компании Porsche (также состоит в VW), а работать с ней будет Rimac. Предполагается, что в результате Bugatti ждёт «электрическая трансформация».



Напомним, компания Rimac Automobili – это хорватский производитель полностью электрических гиперкаров, а также узлов и систем аккумуляторов. Она появилась в 2009 году и, по сути, выросла из «гаражного хобби» её основателя, Мате Римака, который сумел переделать свой BMW E30, оснастив его электрической трансмиссией, а также заинтересовал проектом будущих инвесторов.



На фото: Rimac Nevera

Судя по уточнённым данным, на которые ссылается немецкий журнал Manager Magazin, компания Porsche и Rimac создадут совместное предприятие, причём хорватам будет принадлежать 55% от этого СП, а немцам – оставшиеся 45%. Ожидается, что этой структуре передадут контроль над Bugatti. Сделку ориентировочно оценили в 5 млрд евро.



На сегодняшний день компания Porsche является крупным инвестором Rimac: в 2018 году её доля была равна 10%, однако позднее она выросла. Так, в 2019-ом её было решено увеличить до 15,5%, а весной этого года показатель поднялся до 24%. Отметим, сейчас Rimac занимается разработкой и продажей технологий: в списке клиентов числятся Automobili Pininfarina, Aston Martin и Koenigsegg.



В начале текущего месяца был представлен серийный электрический гиперкар Rimac Nevera. Роль его предвестника выполнил концепт C_Two, который показали в марте 2018 года в рамках Женевского автосалона. У Nevera силовая установка состоит из четырёх электромоторов (по одному на каждое колесо), их совокупная отдача равна 1914 л.с. (2360 Нм). На разгон до 100 км/ч гиперкару нужно менее двух секунд. Автомобиль оснащается батареей ёмкостью 120 кВт*ч, а запаса хода на одной зарядке хватает на 550 км (расчёт вели по циклу WLTP).

