Gran Turismo по-китайски: первый обзор Zeekr 007 GT

Седан Zeekr 007, который впервые показали под занавес 2023 года, теперь получил ещё и версию в кузове универсал, а точнее – шутинг-брейк. Но, если разобраться, новинка с индексом GT (то есть Grand Tour) отличается от седана отнюдь не только филейной частью. Спереди у неё новый бампер и более рельефный капот, на крыше появились рейлинги. В качестве опции доступна двухцветная окраска кузова, а также новые колёса диаметром 19 или 20 дюймов.

Элегантный профиль

По нынешней моде передняя часть автомобиля украшена 90-дюймовой диодной панелью, которую в Zeekr назвали Stargate. Чуть более 1700 светодиодов могут отображать любой текст и картинки, чтобы таким образом демонстрировать служебные сообщения или, скажем, послания пешеходам и другим участникам дорожного движения. Узкие фары головного света расположены чуть ниже панели, а воздухозаборники в бампере оборудованы активными жалюзи.

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Обратите внимание на гигантский капот. Он настолько огромный, что передних крыльев у Зикра почти нет вовсе. В профиль Гран Тур выглядит изумительно и уж точно не хуже Тайкана или Панамеры. Благодаря стремительной линии крыши 007 GT кажется длиннее и ниже седана. Хитроумно нарисована задняя стойка, которая острым углом впивается в бёдра задних крыльев и взлетает вверх, к элегантному козырьку спойлера. Ну а задняя оптика – почти незаметные тонкие красные полоски.

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Багажник весьма приличный – 645 литров под крышу. Сложив нажатием кнопки спинку заднего дивана, можно получить отсек объёмом 1737 литров. Плюс ещё 53 литра для всяких мелочей есть под капотом. Основной багажный отсек полностью обит мягким ворсом, а под полом есть несколько довольно глубоких ниш под кабели и прочие штуки наподобие «набора водителя». К материалам отделки салона не придраться: всё затянуто в качественную кожу и мягкую замшу, пластик упругий, металл – настоящий и приятно холодит пальцы.

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Приятные удобства

Рулевое колесо радует толщиной обода, но огорчает угловатой формой, хотя и не такой странной, как у Voyah Courage. Но почему бы уже не прекратить эти беспощадные эксперименты над водителем и просто не оставить руль круглым? Тем более что он здесь не такой же, как у седана – с тремя спицами вместо двух. Но главное, что кнопки на спицах стали обычными вместо сенсорных и обрели удобнейшие металлические барабанчики.

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Панель приборов – 12-дюймовый экран с типичным для среднестатистического «китайца» дизайном. Посередине тут нарисована большая машинка, слева – спидометр, справа – бортовой компьютер. Всё остальное – на проекционном дисплее с заявленной диагональю аж в 35 дюймов. Центральный 15,4-дюймовый дисплей живо откликается на касания и работает исключительно шустро – все вкладки меню листаются без задержек, иконки нажимаются с первого раза.

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Операционная система для мультимедийки разработана Zeekr совместно с китайским техногигантом Meizu. Приятно, что в нижней части экрана не забыли сделать панель для быстрого доступа к самым важным функциям – климату, подогревам, камерам, музыке и прочему. Центральная консоль в универсале немного отличается от седана: тут появился небольшой блок с крутилкой громкости и четырьмя аналоговыми клавишами. Двери безрамочные, а вот стёкла везде одинарные.

Передние кресла хороши: профиль у них удачный, регулировок масса, подобрать удобную посадку никакого труда не составляет. Посадка, правда, в любом случае подчёркнуто спортивная – низкая и «глубокая». Разумеется, есть подогрев, вентиляция и массаж. На втором ряду тоже неплохо. Здесь можно даже регулировать наклон спинки, причём с помощью электропривода. Несмотря на покатую крышу, места над головой хватает даже с учётом панорамной крыши.

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В подлокотнике предусмотрен отдельный лючок для перевозки длинномеров, а вот вентиляции и массажа нет – только подогрев. Места для ног хватает, но без особого запаса в коленях. Что касается габаритов, то 007 GT на один миллиметр короче седана (4864 мм), на пять миллиметров ниже (1445 мм) и на три миллиметра меньше колёсной базой (2925 мм). Ширина осталась прежней – 1900 мм. А главная фишка интерьера шутинг-брейка – энергичный клюквенный цвет. Седану такой шик не положен даже за доплату.

Техника и цены

Универсал построен на той же платформе PMA2+ с 800-вольтовой электрической архитектурой. Силовые установки аналогичны – один электромотор мощностью 422 л.с. на задней оси у базовой версии 007 GT и пара моторов совокупной мощностью 646 л.с. у топовой полноприводной модификации. Тяговые батареи – литий-железо-фосфатные или литий-ионные, ёмкостью от 75 до 100 кВт⋅ч на выбор. Заявленный запас – от 650 до 825 км по циклу CLTC.

Заднеприводный шутинг-брейк разгоняется до 100 км/ч за 5,3 секунды, полноприводный – за 3,8 секунды. В Китае продажи стильной пятидверки уже стартовали, а до конца года универсал появится и в Европе, потеряв по дороге нули – модель в европейской спецификации будет называться 7 GT. На домашнем рынке цены стартуют с 202 900 юаней, или чуть меньше 2,3 млн рублей по нынешнему курсу. Стоимость новинки в Европе пока неизвестна.