На стенде Voyah в Шанхае нам удалось рассмотреть и собственными руками пощупать самого доступного представителя марки. Courage получился чуть компактнее популярного у нас кроссовера Free, но и стоит он ощутимо дешевле. Заявка на успех?

Среднеразмерный кроссовер Voyah Zhiyin впервые представили публике в августе прошлого года на автосалоне в Чэнду. Автомобиль стал четвёртой моделью китайского производителя, заняв место в фирменной табели о рангах на ступеньку ниже популярного паркетника Free. Для глобальных рынков новичок получил иное название – Courage, хотя онлайн-переводчики в смартфоне расшифровывают иероглифы на номерном знаке как «закадычный друг» и даже «вторая половинка».

Знакомое лицо

Дизайн автомобиля выдержан в фирменном стиле марки: здесь очень похожее на седан Passion оформление передней части, только оптика двухэтажная. Правда, в верхних модулях – только ходовые огни и указатели поворота, а вот основные секции по нынешней моде расположены в переднем бампере. Ну и, как водится, фары соединены светящейся полосой с логотипом бренда посередине. Такое же решение применялось и на кроссовере Free, и на минивэне Dream.

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Сзади – симпатичные фонари на всю ширину кормы, замысловатый спойлер на багажной двери и бампер с неубедительной имитацией диффузора. По бокам – безрамочные двери с выдвижными ручками, обязательная для китайских кроссоверов «парящая» крыша с чёрными стойками и странноватого вида «плавник» на боковинах. Но самый, пожалуй, бесполезный элемент декора – канарды на переднем бампере и их имитация перед задними колёсами. Зачем они нужны на кроссовере?

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Минус два экрана

На первый взгляд интерьер Courage попроще, чем у Free, – даже дисплей тут один вместо трёх. Вместо приборной панели здесь лишь крошечный 6-дюймовый экранчик с индикаторами запаса хода, режимами работы трансмиссии, силовой установки, а также – световых приборов. Примерно такой же можно увидеть на руле Lixiang. Всё остальное – на проекционном дисплее. На передней панели нет ни единой кнопки. Серьёзно, ни одной!

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Отсутствие видимых дефлекторов обдува, похоже, становится ещё одним трендом. Так себе идея, особенно с учётом того, как у большинства «китайцев» работает климат. Над центральной консолью светится яркий 15-дюймовый дисплей, который благодаря специальным направляющим можно сдвинуть вдоль передней панели вправо к пассажиру. Видимо, на тот случай, если ему будет лень тянуть руки к тачскрину. Экран живо откликается на касания, графика – отменного качества, но получить представление об интерфейсе по иероглифам сложно. Мультимедийка работает на операционной системе HarmonyOS разработки Huawei.

Над перчаточным ящиком прячется выдвижной столик для переднего пассажира – полезная штука! На центральном тоннеле есть место для двух смартфонов (одному из них полагается беспроводная зарядка), как у старшего брата Free, и пара подстаканников. С рулевым колесом дизайнеры, конечно, откровенно перемудрили: его угловатый обод никак не ложится в руки, как ни крути. Гладкие кнопки на спицах имитируют сенсорные, но на самом деле их нужно прожимать, как обычные – самая неудобная схема.

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Мягкие передние кресла хороши профилем, хотя на подушке почти нет боковой поддержки. Не знаю уж, совпадение или нет, но здесь живо вспоминается AUDI E5 Sportback из соседнего павильона, потому что сиденья обиты точно такой же на ощупь бархатистой тканью из микроволокна. Ещё один тренд? Но, справедливости ради, в салоне Voyah кожи всё же чуть побольше. Сзади здесь просторнее, чем в более крупном кроссовере Free – можно удобно устроиться не то что «сам за собой», но и даже вальяжно закинуть ногу на ногу. Если надо. Правда, из развлечений тут есть разве что боковые окошки да подлокотник. Багажник неплох – 527 литров.

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Батареи и моторы

Кураж построен на новой электрической платформе ESSA (Electric Smart Secure Architecture) с 800-вольтовой архитектурой. Несмотря на статус самой компактной модели в линейке, габариты у кроссовера довольно-таки приличные – 4725×1900×1636 мм, колёсная база – 2900 мм. Получается, что новичок ровно на 18 сантиметров короче, чем Фри, и на шесть сантиметров меньше по колёсной базе.

Автомобиль доступен с тремя типами силовой установки, но все они – электрические. Гибридов, как ни странно, в гамме пока нет, хотя появление такой версии в будущем китайцы не отрицают. Впрочем, не особо и подтверждают – посмотрим, мол, посмотрим. Возможно, второй вариант оформления фронтальной части – с имитацией радиаторной решётки вместо заглушки – приберегли как раз на этот случай.

А пока в базовой версии Courage оснащается электромотором мощностью 292 л.с. на задней оси. В средней комплектации его мощность достигает уже 313 сил, а топовая модификация кроссовера получает вдобавок второй электромотор на передней оси и 435 л.с. совокупной мощности. Можно выбрать и ёмкость тяговой батареи – от 77 до 109 кВт⋅ч. Запас хода в зависимости от этого будет составлять от 570 до 900 км на одной зарядке. По китайскому циклу CLTC, разумеется.

Цены и перспективы

В Китае автомобиль уже поступил в продажу и, кстати, довольно неплохо стартовал: в первые же сутки число желающих приобрести себе «Закадычного друга» превысило 10 000. Стоимость кроссовера на домашнем рынке составляет от 209 900 юаней, то есть примерно 2,3 миллиона рублей по нынешнему курсу. За Free при этом просят 228 900 юаней – дороже, конечно, однако для российского рынка его теперь собирают в Липецкой области. Есть ли смысл связываться со «Второй половинкой» без локальной сборки? Посмотрим, ведь, не считая Куража, модельный ряд Voyah у нас представлен полностью.