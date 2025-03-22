На сегодняшний день формальным вседорожным флагманом немецкого автопроизводителя является модель Q8, премьера которой состоялась в мае 2018 года, при этом стоит отметить, что Q7 нынешнего поколения чуть больше по длине (5063 против 4992 мм) и высоте (1741 против 1697 мм). Ранее неоднократно появлялась информация о самом большом кроссовере Audi, что вполне ожидаемо, ведь Audi осталась последней из «большой немецкой тройки» компанией, лишённой большой трёхрядной модели (у BMW есть X7, у Mercedes-Benz — GLS). При этом только сейчас фотошпионам попался паркетник в готовом кузове, скрытым под слоем маскировки.

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Уже видно, что новый Q9 станет по сути удлинённой версией нового Q7, рендеры которого мы опубликовали в конце прошлого года. Здесь такая же передняя часть с крупной решёткой радиатора и раздельными фарами, состоящими из узких полосок дневных ходовых огней под кромкой капота и массивными блоками фар, встроенными в бампер. В соответствии с новым стилем компании кузов получит плавные формы, практически лишённые резких выштамповок. Отсутствуют и дверные ручки на привычном месте, вместо них — расположенные вдоль подоконника ручки в стиле Ford Mustang Mach-E. Одно из основных отличий от будущего Q7 — заметно увеличенная колёсная база и более длинный задний свес. Вторым отличием является изменённая задняя часть за счёт ниши номерного знака, переместившейся с крышки багажника на задний бампер. Размашистые фонари в стиле новой Audi A6 при этом будут такими же, как у Q7 (при этом есть вероятность, что они получат оригинальную графику светодиодных огней).

Рендер нового Audi Q9

Ожидается, что новый флагманский кроссовер будет сделан на платформе Premium Platform Combustion. Он наверняка получит несколько гибридных модификаций, также ожидается битурбированный бензиновый мотор V8 в самой мощной версии SQ9.

Рендер нового Audi Q9

Дебют флагманского паркетника может состояться в следующем году. Между тем, Audi не планирует избавляться от моделей с двигателями внутреннего сгорания.