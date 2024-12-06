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Новый Audi Q7: первые изображения

06.12.2024 232 0 0

На прошлой неделе в Сети были опубликованы свежие шпионские фотографии прототипов кроссовера Q7 следующего поколения, благодаря которым у нас есть возможность рассмотреть особенности его внешнего вида.

Модель Q7 была впервые представлена в 2005 году на Международном автосалоне во Франкфурте. Она стала серийной версией концепта Audi Pikes Peak quattro, продемонстрированного в Детройте в 2003 году. Кроссовер был построен на общей платформе с Porsche Cayenne и Volkswagen Touareg первых поколений. Q7 первой генерации можно назвать долгожителем, так как он продержался на конвейере 10 лет, и лишь в 2015 году дебютировало второе поколение. Оно получило уже два рестайлинга, последний из которых произошёл в начале этого года, и скоро паркетнику также исполнится 10 лет. Немецкая компания уже вывела на тесты прототипы следующего Q7, который, судя по шпионским фотографиям, будет кардинально отличаться по внешнему виду от нынешней модели.

Audi Q7 нынешнего поколения
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Audi Q7 нынешнего поколения
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Audi Q7 нынешнего поколения
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Когда вышел Audi Q7 второго поколения, многие критиковали его за слишком легковую внешность, мало отличающуюся от универсалов. Вполне вероятно, в компании учли эти замечания, ведь кузов нового кроссовера выглядит гораздо более громоздким. Прежде всего, обращают на себя внимание высокая крыша и почти вертикальное заднее окно. В деталях здесь также ничего общего с нынешним паркетником. Спереди наибольший интерес представляют выполненные по последней автомобильной моде «двухэтажные» фары, которые ранее уже были опробованы на электрических A6 e-tron и Q6 e-tron. Здесь схожие узкие светодиодные элементы вдоль кромки капота, а вот сами блоки фар сделаны заметно более массивными и имеют почти квадратную форму. Решётка получит традиционные для бренда очертания, а её отделка будет оригинальной и различной в зависимости от модификации. Боковины сделаны достаточно простыми по форме и лишены ярких выштамповок, а также дверных ручек: изображённые на шпионских фотографиях прототипы оснащены необычными дверными ручками в стиле электрокроссовера Ford Mustang Mach-E, расположенными на молдинге подоконной линии. Сзади появятся весьма крупные фонари с «клыками» по бокам, похожие получат также модели A7 и Q3 будущих поколений. Уже видна светодиодная полоска во всю ширину кормы, а также ряд вертикальных сегментов над ней. Кроме того, паркетник изображён с колёсными дисками нового дизайна.

Рендер нового Audi Q7

Новинка будет построена на платформе Premium Platform Combustion (PPC), являющейся дальнейшим развитием платформ MLB и MLB Evo (на последней, помимо прочих, сделан нынешний Audi Q7). Моторная гамма пока официально не подтверждена, однако ожидается появление гибридной модификации с 3,0-литровым бензиновым TFSI V6 в основе, совокупная мощность системы составит порядка 362 л.с. и 550 Нм крутящего момента. Будет также заряженная версия SQ7, которая должна получить более высокие характеристики по сравнению с нынешней моделью (её 4,0-литровый бензиновый V8 развивает 500 л.с. и 769 Нм крутящего момента).

Рендер нового Audi Q7

Премьера Audi Q7 третьей генерации может состояться в следующем году.

Напомним, на прошлой неделе дебютировала купеобразная версия кроссовера Audi Q5 нового поколения с приставкой Sportback.

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