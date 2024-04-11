Обновлённый Ford Mustang Mach-E: увеличенный запас хода и более быстрая версия GT

Mustang Mach-E справил мировую премьеру осенью 2019 года и стал первым серийным электрическим кроссовером компании Ford, в его основу легла платформа GE1, представляющая собой сильно переработанную «углеводородную» платформу C2 от актуального Форда Фокуса. Из-за того, что платформа GE1 конверсионная, другие новинки Ford её не получили, а Mustang Mach-E вышел довольно дорогим в производстве. Основной объём выпуска Mustang Mach-E обеспечивает мексиканский завод Ford в городе Куаутитлан-Искальи, в 2021 году производство электрического кроссовера было также налажено в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине.
Домашний, американский рынок встретил Ford Mustang Mach-E вполне благожелательно и стал основным для этой модели: в прошлом году продажи Mustang Mach-E в США составили 40 771 шт., что на 3,3% больше результата 2022 года (данные Ford). Тем не менее компания Ford рассчитывала на более крупные тиражи, в феврале этого года на Mustang Mach-E в США были объявлены беспрецедентные скидки на сумму около 8000 долларов, что дало немедленный эффект: первый квартал 2024 года Mustang Mach-E закончил с результатом 9589 проданных экземпляров (+77% по сравнению с январём-мартом 2023 года).
В Европе в 2023 году продажи Ford Mustang Mach-E сократились на 16% до 21 295 шт. (данные JATO Dynamics), но в первые два месяца текущего года зафиксирован рост на 39% до 2499 проданных единиц — это тоже результат скидок.
А вот в Китае у электрического Мустанга всё плохо: в прошлом году продано 2062 шт., что на 73,5% меньше продаж в 2022-м (данные CAAM), в первом квартале 2024 года спрос упал на 66,6% до 124 шт. В общем, можно констатировать, что китайский рынок Ford Mustang Mach-E потерял, а вот за американский и европейский он ещё поборется с помощью подоспевшего от разработчиков обновления.
Mustang Mach-E получил новый задний электромотор собственной разработки Ford, он легче, компактнее и энергоэффективнее предыдущего при той же мощности, при этом он даёт до 135 Нм прибавки к максимальному крутящему моменту (конкретные показатели зависят от конкретной модификации). Новые алгоритмы управления силовой установкой в сочетании с новым мотором дали до 32 км дополнительного запаса хода на одной зарядке и на несколько минут уменьшили время зарядки батареи.
Наиболее дальнобойная заднеприводная версия Extended Range RWD (294 л.с., 525 Нм) с батареей ёмкостью 91 кВт·ч может теперь проехать на одной зарядке 515 км по циклу EPA (эта цифра пока не подтверждена сертификацией, до обновления было 483 км).
Особое внимание при обновлении уделено двухмоторной спортивной версии GT: она теперь по умолчанию имеет спортивные передние кресла, адаптивные амортизаторы MagneRide и передние тормозные суппорты Brembo (раньше за всё это нужно было доплачивать). Максимальная совокупная отдача силовой установки версии GT составляет прежние 487 л.с. и 813 Нм, но с новой опцией Performance Upgrade максимальный крутящий увеличивается до 949 Нм. Стандартный Mustang Mach-E GT разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,8 с, с опцией Performance Upgrade — за 3,3 с. Полного заряда батареи ёмкостью 91 кВт·ч должно хватить на 450 км пробега по циклу EPA (до обновления было 435 км).
На вершине гаммы находится версия Rally, представленная осенью прошлого года на Мюнхенском автосалоне: она теперь имеет такую же силовую установку, как Mustang Mach-E GT c опцией Performance Upgrade, но из-за особенностей конструкции версия Rally чуть медленнее и набирает 60 миль/ч за 3,4 с. Запас хода на одной зарядке — 426 км по циклу EPA. Особенности конструкции — это, напомним, увеличенный на 20 мм до 150 мм дорожный просвет, настроенная для езды по гравию подвеска, защитные щитки под днищем, специальная программа управления силовой установкой, уникальный аэродинамический обвес и прочие косметические мелочи.
Обновлённый Mustang Mach-E Rally стоит в США от 59 995 долларов (здесь и далее цена не учитывает стоимость доставки в размере 1895 долларов), Mustang Mach-E GT — от 53 995 долларов, за Performance Upgrade нужно доплатить 995 долларов.
Базовый Ford Mustang Mach-E в комплектации Select с одним задним электромотором (268 л.с., 525 Нм) и батареей ёмкостью 72 кВт·ч нынче стоит от 39 995 долларов, запас хода на одной зарядке — 402 км по циклу EPA (до обновления было 370 км).
Косметических обновок Ford Mustang Mach-E в рамках текущего обновления не получил. Зелёная машина на фотографиях имеет опциональный бронзовый декор Bronze Appearance Package, представленный ещё в январе, он стоит 1995 долларов.
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