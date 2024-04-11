Обновлённый Ford Mustang Mach-E: увеличенный запас хода и более быстрая версия GT

Компания Ford доработала техническую начинку своего электрического кроссовера Mustang Mach-E — вкупе с недавним заметным снижением цен это должно сделать уже немолодую модель более привлекательной для потребителя.

Mustang Mach-E справил мировую премьеру осенью 2019 года и стал первым серийным электрическим кроссовером компании Ford, в его основу легла платформа GE1, представляющая собой сильно переработанную «углеводородную» платформу C2 от актуального Форда Фокуса. Из-за того, что платформа GE1 конверсионная, другие новинки Ford её не получили, а Mustang Mach-E вышел довольно дорогим в производстве. Основной объём выпуска Mustang Mach-E обеспечивает мексиканский завод Ford в городе Куаутитлан-Искальи, в 2021 году производство электрического кроссовера было также налажено в Китае на совместном предприятии Changan Ford в Чунцине.

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Домашний, американский рынок встретил Ford Mustang Mach-E вполне благожелательно и стал основным для этой модели: в прошлом году продажи Mustang Mach-E в США составили 40 771 шт., что на 3,3% больше результата 2022 года (данные Ford). Тем не менее компания Ford рассчитывала на более крупные тиражи, в феврале этого года на Mustang Mach-E в США были объявлены беспрецедентные скидки на сумму около 8000 долларов, что дало немедленный эффект: первый квартал 2024 года Mustang Mach-E закончил с результатом 9589 проданных экземпляров (+77% по сравнению с январём-мартом 2023 года).



В Европе в 2023 году продажи Ford Mustang Mach-E сократились на 16% до 21 295 шт. (данные JATO Dynamics), но в первые два месяца текущего года зафиксирован рост на 39% до 2499 проданных единиц — это тоже результат скидок.



А вот в Китае у электрического Мустанга всё плохо: в прошлом году продано 2062 шт., что на 73,5% меньше продаж в 2022-м (данные CAAM), в первом квартале 2024 года спрос упал на 66,6% до 124 шт. В общем, можно констатировать, что китайский рынок Ford Mustang Mach-E потерял, а вот за американский и европейский он ещё поборется с помощью подоспевшего от разработчиков обновления.

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Mustang Mach-E получил новый задний электромотор собственной разработки Ford, он легче, компактнее и энергоэффективнее предыдущего при той же мощности, при этом он даёт до 135 Нм прибавки к максимальному крутящему моменту (конкретные показатели зависят от конкретной модификации). Новые алгоритмы управления силовой установкой в сочетании с новым мотором дали до 32 км дополнительного запаса хода на одной зарядке и на несколько минут уменьшили время зарядки батареи.



Наиболее дальнобойная заднеприводная версия Extended Range RWD (294 л.с., 525 Нм) с батареей ёмкостью 91 кВт·ч может теперь проехать на одной зарядке 515 км по циклу EPA (эта цифра пока не подтверждена сертификацией, до обновления было 483 км).



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Особое внимание при обновлении уделено двухмоторной спортивной версии GT: она теперь по умолчанию имеет спортивные передние кресла, адаптивные амортизаторы MagneRide и передние тормозные суппорты Brembo (раньше за всё это нужно было доплачивать). Максимальная совокупная отдача силовой установки версии GT составляет прежние 487 л.с. и 813 Нм, но с новой опцией Performance Upgrade максимальный крутящий увеличивается до 949 Нм. Стандартный Mustang Mach-E GT разгоняется до 60 миль/ч (96,56 км/ч) за 3,8 с, с опцией Performance Upgrade — за 3,3 с. Полного заряда батареи ёмкостью 91 кВт·ч должно хватить на 450 км пробега по циклу EPA (до обновления было 435 км).



Ford Mustang Mach-E Rally 1 / 3 Ford Mustang Mach-E Rally 2 / 3 Ford Mustang Mach-E Rally 3 / 3

На вершине гаммы находится версия Rally, представленная осенью прошлого года на Мюнхенском автосалоне: она теперь имеет такую же силовую установку, как Mustang Mach-E GT c опцией Performance Upgrade, но из-за особенностей конструкции версия Rally чуть медленнее и набирает 60 миль/ч за 3,4 с. Запас хода на одной зарядке — 426 км по циклу EPA. Особенности конструкции — это, напомним, увеличенный на 20 мм до 150 мм дорожный просвет, настроенная для езды по гравию подвеска, защитные щитки под днищем, специальная программа управления силовой установкой, уникальный аэродинамический обвес и прочие косметические мелочи.



Обновлённый Mustang Mach-E Rally стоит в США от 59 995 долларов (здесь и далее цена не учитывает стоимость доставки в размере 1895 долларов), Mustang Mach-E GT — от 53 995 долларов, за Performance Upgrade нужно доплатить 995 долларов.



Базовый Ford Mustang Mach-E в комплектации Select с одним задним электромотором (268 л.с., 525 Нм) и батареей ёмкостью 72 кВт·ч нынче стоит от 39 995 долларов, запас хода на одной зарядке — 402 км по циклу EPA (до обновления было 370 км).

Косметических обновок Ford Mustang Mach-E в рамках текущего обновления не получил. Зелёная машина на фотографиях имеет опциональный бронзовый декор Bronze Appearance Package, представленный ещё в январе, он стоит 1995 долларов.

