Ford Mustang Mach-E Rally: больше тяги, доработанная подвеска и эффектный декор

У компании Ford богатейший опыт участия в ралли, который грех не использовать в серийных моделях. Классическое ралли популярно в основном в Европе, поэтому неудивительно, что премьеру Ford Mustang Mach-E Rally приурочили к Мюнхенскому автосалону. В пресс-релизе сказано, что от идеи создания версии Rally до премьеры прошёл всего год, но ведь и объём доработок не слишком масштабный — это вам не инженерный шедевр типа Mustang GTD, а обычный качественный заводской тюнинг.

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За основу версии Rally взята топовая полноприводная дорожная версия Mustang Mach-E GT с двухмоторной силовой установкой, максимальная совокупная отдача которой — 358 кВт (487 л.с.) и 860 Нм. Для версии Rally эта силовая установка была доработана и получила специальный режим работы RallySport для быстрой езды по гравийным и грунтовым дорогам, максимальный крутящий момент увеличен не менее чем до 880 Нм (точная величина пока не названа).



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Ёмкость батареи — 98,7 кВт·ч (из них потребителю доступен 91 кВт·ч), запас хода на одной зарядке не указан, Mustang Mach-E GT с такой же батареей может проехать 490 км по циклу WLTP. Динамические характеристики версии Rally тоже пока не раскрыты, для ориентира скажем, что Mustang Mach-E GT разгоняется до 100 км/ч за 3,7 с, максимальная скорость ограничена на отметке 200 км/ч.



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Подвеска версии Rally тоже доработана для быстрой езды по просёлкам: установлены новые пружины и особым образом настроенные адаптивные амортизаторы MagneRide, дорожные просвет увеличен на 20 мм до 150 мм. Передние 385-миллиметровые тормозные диски снабжены окрашенными в жёлтый цвет суппортами Brembo. Окрашенные в белый цвет колёса в раллийном стиле обуты во всесезонные шины Michelin CrossClimate2 размерности 235/55 R 19.



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Другие внешние особенности Mustang Mach-E Rally — это сплиттер по передним бампером, развитый спойлер в стиле Focus RS на багажной двери, две противотуманки на чёрной панели передка между фарами, окрашенная в чёрный цвет крыша, декоративные полосы и наклейки, защитные щитки под днищем в местах расположения электромоторов, защитная плёнка от сколов на дверях и колёсных арках. Стандартный салон дополнен декоративными вставками белого цвета и надписями Mach-E Rally на спинках сидений.



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Ford Mustang Mach-E Rally поступит в продажу в начале 2024 года в США и в Европе, цена в США составит около 65 000 долларов, тогда как стандартный Mustang Mach-E GT стоит здесь от 59 995 долларов. Выходит, что доплата за «раллийный пакет» составит всего пять тысяч — по современным меркам это можно считать аттракционом неслыханной щедрости от производителя.

