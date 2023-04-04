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  • Mercedes-Benz GLS обновлён на фоне падения продаж и стал чуть мощнее в начальных версиях

Mercedes-Benz GLS обновлён на фоне падения продаж и стал чуть мощнее в начальных версиях

04.04.2023 235 0 0

Компания Mercedes-Benz провела плановый рестайлинг флагманского внедорожника GLS, в том числе его версий от AMG и Maybach, продажи начнутся ближайшей осенью.

Mercedes-Benz GLS второго поколения дебютировал четыре года назад — в апреле 2019-го, роскошную версию Mercedes-Maybach GLS 600 показали в ноябре того же года, всё семейство производится в США, в городе Тускалуза (штат Алабама). США также являются главным рынком сбыта GLS, лучшим годом для внедорожника второго поколения здесь стал 2021-й, тогда GLS разошёлся тиражом 24 482 экземпляра, а в прошлом году продажи сократились на 14,8% до 20 853 шт. У основных конкурентов дела идут заметно лучше: продажи Cadillac Escalade в 2022 году в США составили 40 247 шт. (-0,6%), BMW X7 — 30 706 шт. (+33,2%).

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Рестайлинг Mercedes-Benz GLS получился скромным, никаких радикальных новшеств нет, даже plug-in гибридных силовых установок флагманский SUV не получил, хотя у родственного среднеразмерного GLE (он пережил рестайлинг в феврале) таких сразу две на выбор. Впрочем, мягкогибридными теперь являются все версии GLS: в безальтернативный для этой модели 9-ступенчатый «автомат» вживлён 48-вольтовый стартер-генератор c отдачей в 20-22 л.с. и 200-250 Нм в зависимости от модификации. Все версии имеют полный привод 4Matic с межосевой муфтой отбора мощности на переднюю ось.

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Мощность базовой бензиновой версии GLS 450 (двигатель M 256, 3,0 л, 6 цилиндров) увеличена с 367 до 381 л.с. при неизменном крутящем моменте в 500 Нм. Отдача бензинового GLS 580 с 4,0-литровым V8 (М 176) выросла с 489 л.с. и 700 Нм до 517 л.с. и 730 Нм.

Младшая дизельная версия GLS 350 d (двигатель OM 656, 3,0 л, 6 цилиндров) до рестайлинга выдавала 286 л.с. и 600 Нм, теперь — 313 л.с. и 650 Нм. На смену версии GLS 400 d (330 л.с., 700 Нм) пришла GLS 450 d (367 л.с., 750 Нм), хотя обе сделаны на базе мотора OM 656.

Снаружи обновлённые «дежурные» версии GLS можно идентифицировать по новой радиаторной решётке с четырьмя горизонтальными прутьями вместо двух прежних, новому переднему бамперу с чёрной контурной оправой и новой светодиодной начинке задних фонарей. Вдобавок обновлён дизайн колёсных дисков (от 20 дюймов) и расширена палитра цветов кузова.

Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Палитра отделочных материалов салона также обновлена, лакированный декор из липы теперь входит в стандартную комплектацию. Функциональные изменения — это новый руль с сенсорными клавишами вместо аналоговых (очень сомнительное приобретение), обновлённая графика двухэкранного табло мультимедийной системы MBUX, режим «прозрачного капота» для езды по бездорожью (позволяет с помощью камер заглянуть под днище), дополнительные USB-порты за доплату, улучшенный электронный ассистент езды с прицепом (расширен функционал, появилась возможность прокладывать маршрут с учётом габаритов прицепа).

Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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Mercedes-AMG GLS 63
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У всех «дежурных» версий и у спортивного Mercedes-AMG GLS 63 салон 7-местный. Версия AMG внешне почти не изменилась, у неё прежние передний бампер и радиаторная решётка с вертикальными прутьями, но появились новые задние фонари и новый колёсные диски, а место эмблемы Mercedes-Benz на капоте заняла эмблема AMG.

Отдача 4,0-литрового двигателя М 177 у Mercedes-AMG GLS 63 не изменилась — 612 л.с и 850 Нм, разгон до 100 км/ч занимает 4,2 с, максимальная скорость — 280 км/ч. Вместе с тем у AMG-версии изменены настройки адаптивной пневмоподвески, активных стабилизаторов поперечной устойчивости и активного заднего дифференциала — разница между различными ездовыми режимами стала более заметной.

Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Особняком стоит роскошная версия Mercedes-Maybach GLS 600: только у неё есть «царский» салон с двумя рядами кресел, причём второй ряд смещён назад и ограждён от багажника перегородкой. Версия Maybach получила новый передний бампер с более компактными боковыми воздухозаборниками, прикрытыми сеткой в виде орнамента из эмблем Maybach, изменён дизайн штатных для этой версии 23-дюймовых колёс, световые проекции на землю при открытых дверях стали более разнообразными и изысканными, кресла теперь имеют ромбовидную центральную часть обивки. Двигатель М 177 на Mercedes-Maybach GLS 600 выдаёт прежние 557 л.с. и 730 Нм.

Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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Mercedes-Maybach GLS 600
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У американских дилеров обновлённый Mercedes-Benz GLS появится в сентябре, у европейских — в октябре, цены пока не объявлены, но они, скорее всего, с рестайлингом вырастут. Дорестайлинговый GLS стоит сейчас в Германии от 96 432 евро, в США — от 81 800 долларов.

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