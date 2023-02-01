Mercedes обновил GLE и GLE Coupe: минимальные внешние изменения и ворох технических обновок

Производство семейства моделей немецкой марки налажено на заводе в США. На глобальный рынок посвежевшие автомобили поступят позже в текущем году.

Компания Mercedes-Benz начала выпускать свой кроссовер в 1997 году, причём до 2015 года он назывался M-Class, а затем его переименовали в GLE. Актуальный SUV дебютировал в 2018-м, в следующем году к нему присоединилась версия с купеобразным кузовом и соответствующей прибавкой Coupe. У моделей есть и версии, подготовленные подразделением AMG. Теперь всё семейство пережило плановый рестайлинг.

На фото: обновлённый Mercedes-Benz GLE 450 1 / 2 На фото: обновлённый Mercedes-Benz GLE 450 2 / 2

Визуальных изменений у посвежевших кроссоверов семейства GLE немного. Так, можно отметить изменившийся рисунок головной оптики (при этом форма фар осталась прежней). Вместо сдвоенных бумерангов дневных ходовых огней модели получили несколько пунктирных и прямых линий: у базового варианта таких «штрихов» два, у опционально доступных матричных фар – четыре. Создатели обновлённых GLE оставили без изменений задние фонари, но заменили им «начинку».



На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz GLE 450

Ещё SUV немецкой марки видоизменили нижнюю часть переднего бампера, а также форму и «узор» фирменной решётки радиатора. У стандартного GLE базовые колёсные диски – 19-дюймовые, опционально доступны «катки» размером 21 дюйм. Для Mercedes-Benz GLE Coupe предусмотрен стайлинговый пакет AMG Line с иным обвесом и 21-дюймовыми колёсами. Кроме того, к списку изменений экстерьера можно отнести расширение палитры цветов кузова.



На фото: обновлённый Mercedes-Benz GLE 450 Coupe 1 / 2 На фото: обновлённый Mercedes-Benz GLE 450 Coupe 2 / 2

Интерьер тоже получил порцию обновок, наиболее заметной стало другое рулевое колесо, которое снабдили сенсорными кнопками взамен аналоговых. Салон отделан иными материалами и получил подкорректированный декор: теперь, уже базовые версии имеют хромированные окантовки дефлекторов вентиляции и модернизированную контурную подсветку. Тачскрин информационно-развлекательной системы MBUX остался прежним (диагональ – 12,3 дюйма). При этом мультимедиа в ходе обновления получила улучшенного голосового помощника и возможность обновления «по воздуху».



На фото: салон обновлённого Mercedes-Benz GLE 450 Coupe

В списке водительских помощников появился новичок – Trailer Manoeuvring Assist, эта система представляет собой автопилот для парковки с прицепом, который работает на скорости до 5 км/ч, при условии, что уклон дороги не превышает 15%. Ещё изменения коснулись навигационной системы: теперь она умеет прокладывать маршрут с учётом езды с прицепом (на маршруте не будет узких мест).



В ходе обновления все версии GLE и GLE Coupe стали гибридами: теперь все бензиновые и дизельные двигатели семейства в составе установки MHEV работают в тандеме с 48-вольтовым стартер-генератором нового поколения, интегрированным в коробку передач. Отдача электромотора варьируется от 20 до 22 л.с. (от 200 до 250 Нм) в зависимости от версии. Все исполнения имеют полный привод и предлагаются с девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic.

На фото: обновлённые подзаряжаемые гибриды Mercedes-Benz GLE 1 / 2 На фото: обновлённые подзаряжаемые гибриды Mercedes-Benz GLE 2 / 2

В ходе модернизации у техники изменились некоторые характеристики. Так, у начальной версии – GLE 350 – отдача 2,0-литровой турбочетвёрки не изменилась (258 л.с.), но при этом максимальный крутящий момент увеличился на 30 Нм (до 400 Нм). У варианта GLE 450 мощность рядной 3,0-литровой турбошестёрки выросла на 14 л.с. (до 381 л.с.), а крутящий момент тот же (500 Нм). Подросли показатели у GLE 580 (для США): мощность 4,0-литрового битурбомотора V8 стала больше на 28 л.с. (теперь 517 л.с.), а крутящий момент – 29 Нм (729 Нм).



На фото: Mercedes-AMG GLE 63 S 1 / 2 На фото: Mercedes-AMG GLE 63 S 2 / 2

Изменились характеристики и у дизельных исполнений. Так, положенный базовому GLE 300 d 2,0-литровый турбодизель был дефорсирован на 3 л.с. (до 269 л.с.), а максимальный крутящий момент оставили тем же (550 Нм). Зато ощутимую прибавку к мощности получил шестицилиндровый дизель объёмом 2,9 литра, которым оснащается GLE 450 d (версия пришла на замену GLE 400 d): теперь его отдача равна 367 л.с. (750 Нм), что на 37 л.с. и 50 Нм больше, по сравнению с предшественником.



На фото: Mercedes-AMG GLE 53 Coupe 1 / 2 На фото: Mercedes-AMG GLE 53 Coupe 2 / 2

В ходе обновления модернизацию пережили и подзаряжаемые гибридные кроссоверы семейства. Теперь совокупная мощность версии Mercedes-Benz GLE 350 de теперь составляет 333 л.с. и 750 Нм (на 13 л.с. и 50 Нм больше). Вариант GLE 400 e пришёл на смену GLE 350 e: суммарная отдача увеличилась на 48 л.с. (до 381 л.с.), а крутящий момент сократился на 100 Нм (до 600 Нм). Ёмкость тяговой батареи составляет прежние 31,2 кВт*ч, запас хода при движении только на электротяге варьируется от 105 до 109 км (в зависимости от модификации).



В списке версий, подготовленных Mercedes- AMG, остались GLE 53 и GLE 63 S, а вариант GLE 63 покинул гамму. Стартовый из «заряженных» вариант оснащается рядной 3,0-литровой шестёркой с турбокомпрессором и электрическим наддувом. Максимальная мощность не изменилась (435 л.с.), а крутящий момент подрос до 560 Нм (на 40 Нм больше), в итоге время разгона с места до «сотни» уменьшилось на 0,3 секунды (до 5,0 секунд). Вариант Mercedes-AMG GLE 63 S остался с прежними показателями 4,0-литрового битурбомотора V8 – 612 л.с. и 850 Нм (до 100 км/ч за 3,8 секунды).



Производство семейства кроссоверов GLE налажено на заводе Mercedes-Benz в США. На глобальный рынок посвежевшие автомобили поступят позже в текущем году. Цены пока не названы.